»En æra er slut.«

Sådan karakteriserer B.T.s internationale korrespondent Jacob Illeborg søndagens tyske valggyser. Og æraen sluttede med en historisk vælgerlussing.

Efter at Angela Merkel har været hele Tysklands – ja, velsagtens hele Europas – 'Mutti' i over 15 år, var det op til Armin Laschet at løfte den tunge arv efter det konservative CDU's mangeårige kansler og stærke kvinde.

En opgave han fejlede eklatant ved søndagens tyske valg.

CDU's formand Armin Laschet fik en valglussing. Foto: Fabrizio Bensch/Ritzau Scanpix

Sammen med søsterpartiet CSU fik CDDU med Lachet i spidsen det dårligste valg siden Anden Verdenskrig. Blot 24,1 procent af stemmerne blev det til, og det får allerede nu partiets vælgere til at give ham skylden for valgkatastrofen.

Jacob Illeborg forventer da også, at Merkels hæderkronede parti nu skal slikke sårene.

»Jeg har svært ved at se Lachet fortsætte som partileder efter det store valgnederlag. Det er post-Merkel for CDU. Ja, for hele Tyskland. Partiet skal genopfinde sig selv,« siger han.

Til gengæld kan det tyske socialdemokrati SPD juble over en valgsejr og udsigten til at formanden Olaf Scholtz afløser Angela Merkel som forbundskansler. Men der er skår i glæden, påpeger Jacob Illeborg.

SPD's kandidat til kanslerposten, Olaf Scholz. Foto: Michele Tantussi/Ritzau Scanpix

»Det er en historisk valgsejr, men også en meget smal valgsejr. SPD havde nok drømt om at få et lidt større mandat af vælgerne,« lyder analysen fra B.T.s internationale korrespondent.

Mandatfordelingen giver Olaf Scholtz en del at tænke over frem mod de svære forhandlinger om at danne en regering, som venter forude.

Venstrefløjspartiet Die Linke klarede nemlig akkurat ikke spærregrænsen, som er på fem procent i Tyskland.

Dermed er De Grønne og det liberale FDP de mest oplagte koalitionspartnere for Scholtz og SPD.

B.T.s internationale korrespondent Jacob Illeborg.

»FDP sagde op til valget ret klart, at partiet foretrak en regering ledet af CDU/CSU, så det bliver især svært for Scholtz at forhandle en aftale på plads, som tilfredsstiller dem,« siger Jacob Illeborg.

Han forventer dog en midtersøgende koalition med deltagelse af De Grønne og FDP og med Scholtz som kansler.

Med en politik, som på mange måder ligner Angela Merkels, men med en mere grøn profil.

»Men man kan ikke udelukke, at CDU ender med at gå med i en ny regering,« siger Jacob Illeborg – til trods for at både Scholtz og Lachet har afvist en fortsættelse af den nuværende koalition med CDU/CSU og SPD.

»For bemærk, at de to partier også ved tidligere lejligheder har været afvisende overfor at gå i regering sammen – men alligevel er endt med at gøre det,« slutter Jacob Illeborg.

Så selvom Merkel-æraen er slut, er den afgående kanslers aftryk stadig meget tydeligt – om end hendes parti efter alt at dømme mister kanslerposten.