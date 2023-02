Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et besøg i den tyrkiske by Kahramanmaraş tager onsdag en uventet drejning, da B.T.s internationale korrespondent pludselig bliver vidne til et mirakel.

For blandt støv, jern og sten bliver to mænd fundet i live, begravet under murbrokkerne – hele 84 timer efter det voldsomme jordskælv ramte Tyrkiet.

»Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Det er en helt vild scene, jeg overværer,« fortæller Jakob Illeborg, der står i første række, da mændene bliver fundet.

Du kan se øjeblikket, hvor den ene mand bliver båret ud af murbrokkerne i videoafspilleren øverst i artiklen.

På en rød båre bliver den ene mand båret ud fra murbrokkerne. Foto: Jakob Illeborg. Vis mere På en rød båre bliver den ene mand båret ud fra murbrokkerne. Foto: Jakob Illeborg.

I sin rejse mod byen Kahramanmaraş oplever Jakob Illeborg, hvordan ødelæggelserne bliver værre og værre.

»Alle bondegårde, fabrikker og byer er helt smadret,« siger han.

Jakob Illeborg ankommer til Kahramanmaraş, der med sine 1,2 millioner indbyggere er på størrelse med København.

Her foregår et intenst redningsarbejde for at finde overlevende, efter flere høje etageejendomme er styret sammen efter et af de kraftigste jordskælv i Tyrkiets historie.

»Pludselig bliver der råbt på tyrkisk, at de har fundet én. Vi bliver bedt om at være stille og sætte os ned, mens redningsfolkene graver en tunnel,« forklarer Jakob Illeborg.

I murbrokkerne finder man to mænd, der i 84 frysende timer har ligget i murbrokkerne uden mulighed for at bevæge sig.

Da mændene bliver båret ud bryder folk ud i jubel, græder og mange krammer hinanden, fortæller Jakob Illeborg.

»Jeg krammede da også min tolk. Det var helt vildt at være vidne til,« fortæller han.

Det var et tyrkisk redningsmandskab, der fandt de to mænd i murbrokkerne. Foto: Jakob Illeborg. Vis mere Det var et tyrkisk redningsmandskab, der fandt de to mænd i murbrokkerne. Foto: Jakob Illeborg.

Ifølge en akutlæge på stedet er det et mirakel, at de to mænd har overlevet så længe. Mændene er blevet fragtet på hospitalet, hvor de ifølge akutlægens melding er stabile.

Men på den anden side af gaden er synet et helt andet. For her sidder familier med tårer i øjnene og støv på hænderne, mens sørger over, at deres elskede sandsynligvis ligger døde i de omkringliggende bygninger.

»Man leder med lys og lygte efter overlevende, og redningsfolkene ved godt, at chancen for at finde flere i live svinder ind,« siger Jakob Illeborg.

Det samlede antal døde i Tyrkiet og Syren er i skrivende stund oppe på 19.738 personer. Torsdag er Tyrkiets tre måneder lange nødretstilstand trådt i kraft i landets 10 jordskælvsramte provinser.