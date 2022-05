»Han er en helt ham her. En ukrainsk helt,« nærmest råber soldaten.

Han klapper en mand i rød poloskjorte på skulderen.

Årsagen til optrinet skal findes i, at manden i den røde poloskjorte – 34-årige Georgi Vanishvilli – er en af de bønder, som i sin traktor har stjålet et russisk militærkøretøj.

Det gjorde han for omkring en måned siden, da russerne stadig sad på området omkring byen Ivankiv, hvor Georgi er fra, halvanden times kørsel nord for Kyiv.

»Jeg fandt den her russiske APC (amoured personnel carrier, red.) efterladt. Den ene af larvefødderne var faldet af, så de russiske soldater havde efterladt den for at hente udstyr til at fikse den eller fragte den væk,« forklarer Georgi. da B.T. bliver introduceret til ham ved en militær kontrolpost.

Han havde dog ikke i sinde at lade de tropper, der har invaderet hans hjemland, få deres APC tilbage.

Så mens de russiske soldater var gået fra deres køretøj, besluttede han sig for at sabotere den anden larvefod og olieledningen.

»Da de kom tilbage næste dag, kunne de slet ikke bruge den. Så de besluttede sig bare for helt at opgive den,« fortæller Georgi.

Et godt militærkøretøj skal dog ikke gå til spilde, hvis man spørger Georgi.

Derfor fik han fat i en anhænger.

Og med APC’en ovenpå den, kunne han med sin traktor – som mange andre ukrainske bønder før ham – trille et stykke russisk militærkøretøj i favnen på den ukrainske hær.