Forhandlingerne mellem præsident Joe Biden og leder af Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy løber endnu en gang ud i sandet alt imens uret tikker – ikke bare for USA, men for verdensøkonomien.

Mandag var håbet, at det endelig ville lykkedes for Joe Bidens Demokrater og Republikanerne at indgå det forlig, der sikrer, at USA kan betale sine udgifter den 1 juni – det skete bare endnu en gang ikke.

»Det her er ikke tiden til at bruge flere penge, hverken for Amerika eller for regeringen,« sagde Republikanernes talsmand, Kevin McCarthy ved et pressemøde mandag.

Republikanerne kræver indrømmelser og offentlige besparelser for til gengæld at hæve regeringens gældsloft. Det vil Joe Biden ikke høre tale om.

Formand for Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy siger, at han forsat tror på en aftale ki sidste øjeblik Foto: CHIP SOMODEVILLA

Det er højt spil fra begge parter. Konsekvenserne, hvis ikke en aftale bliver indgået, er vidtrækkende. Helt konkret, så vil regeringen ikke kunne betale sociale ydelser til mere end 100 millioner amerikanere. Man vil for eksempel heller ikke kunne aflønne militæret.

På den større bane, så vil USA ikke kunne afdrage på sin enorme statsgæld, og det vil i givet fald sende chokbølger gennem verdensøkonomien. USA har aldrig tidligere ikke kunnet betale sin gæld.

Præsident Biden forsøgte mandag aften amerikansk tid at udstråle ro og fortrøstning.

»Jeg har lige afsluttet et konstruktivt møde med formand, Kevin McCarthy, der handlede om behovet for at undgå et sammenbrud, som ville få katastrofale følger for vores økonomi. Vi understregede, at sammenbrud er utænkeligt. Løsningen er et upartisk samarbejde,« sagde Joe Biden.

Amerinakse eksperter frygter konsekvenserne for økonomien, hvis ikke der indgås en fælles aftale om at hæve gældsloftet, så regeringens udgifter kan betales Foto: JUSTIN SULLIVAN

Problemet er, at det er meget længe siden, at de to fløje i amerikansk politik for alvor har søgt fælles fodfæste. Usikkerheden afspejlede sig i det finansielle marked, hvor man I månedsvis har sukket efter en afklaring.

»Det er meget sandsynligt, at vi ikke længere kan indfri alle regeringens pligter, hvis der ikke bliver handlet og gældsloftet hæves med effekt fra begyndelsen af juni,« skriver USAs finansminister, Janet Yellen i et brev til kongressen.

Studehandler og benspænd er relativt normalt, når det gælder forhandlinger om regeringens gældsloft i USA, men det økonomiske år, er alt andet end normalt. Inflationen er fortsat foruroligende høj, og det forventes, at USA er på vej mod en recession. Her i New York kan den økonomiske krise tydeligt ses på antallet af tomme butiksvinduer.

B.T.s internationale korrespondent, jakob Illeborg dækker gældskrisen i USA fra New York

»Vi frygter, at et større økonomisk uvejr er på vej. Det er hårde tider, både for forbrugerne og os erhvervsdrivende. Jeg er virkelig bekymret for, at manglen på fælles forståelse kan ende med at skubbe os ud over skrænten. Det er meget bekymrende, siger Janice Lonnegan, butiksindehaver i Chelsea-bydelen i New York til B.T.

Flere analytikere peger på, at det sidste, der er brug for nu, er at spille politik med den økonomiske krise. Men de politiske fløje kan tilsyneladende slet ikke lade være.

Alt imens tikker uret hastigt videre mod den katastrofe, som alle siger, at de for alt i verden vil undgå.