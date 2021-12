»Det her er stort nyt, det er der slet ingen tvivl om - selvom der er et stykke vej i mål,« siger direktør hos Alzheimer’s Research UK Susan Kohlhaas i et eksklusivt interview med B.T. i London.

Der er fortsat ikke nogen medicinsk behandling, der kan forebygge, helbrede eller mindske demenssygdommen Alzheimer’s. I hvert fald indtil nu. Efter mange års kamp op ad for forskerne er der måske virkelig godt nyt på demensområdet fra uventet kant.

Viagra eller rettere Sildenafil, som det aktive stof i de blå piller hedder, ser ud til at nedsætte risikoen for at udvikle Alzheimers sygdom ganske markant. Det er vurderingen i en videnskabelig artikel offentliggjort i det velestimerede magasin Nature.

»Ud fra en database af 7 millioner mennesker i USA har videnskabsfolk kigget på forskellen mellem dem, der tager Sildenafil og dem, der ikke gør. Man har fulgt disse millioner af mennesker i årevis, og disse tal viser 69 procent mindre forekomst af Alzheimer’s hos dem, der tager Sildenafil,« siger Susan Kohlhaas til B.T.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i London Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i London

Efterfølgende laboratorieundersøgelser viser, at brugere af Sildenafil udvikler nye hjerneceller samtidig med, at kroppen angriber de såkaldte tao-proteiner. Det kan være forklaringen på det bemærkelsesværdige resultat.

»Det her er lovende, men det er ikke det samme, som at der er ført bevis for, at Sildenafil kan helbrede eller forebygge Alzheimers. Det næste, der skal ske, er kliniske undersøgelser med placebo og såkaldte blinds og double blinds, hvor hverken patienten eller lægen ved, om man får det aktive stof,« siger direktøren for Alzheimer’s Research UK.

Den britiske forsker understreger igen og igen overfor B.T., at dette ikke er det endelige gennembrud, men hun vedkender samtidig at være ret begejstret.

»Der er mange ting, der skal undersøges nu. Da Sildenafil jo bruges af mænd med rejsningsproblemer, så ved vi nu langt mere om, hvordan det virker på mænd end på kvinder, det skal vi finde ud af.«

Pfizers patent på Sildenafil er udløbet. Det vil gøre eventuel behandling med stoffet langt billigere Foto: LEE JAE-WON Vis mere Pfizers patent på Sildenafil er udløbet. Det vil gøre eventuel behandling med stoffet langt billigere Foto: LEE JAE-WON

Hun vil heller ikke anbefale, at man allerede nu bruger Sildenafil profylaktisk, altså som forbyggende, hvis man for eksempel har Alzheimers i familien.

»Det er rigtigt ar Alzheimer’s ser ud til at være delvist genetisk betinget, og hvis man har Alzheimers i familien, så kan man jo tale med sin læge. Men vi ved for lidt om det endnu til, at jeg bare kan sige, at man skal tage Sildenafil. Men der er masser, man selv kan gøre. Man kan sørge for at motionere, holde op med at ruge og drikke mindre alkohol, det ved vi også har indflydelse,« siger Susan Kohlhaas til B.T.

Mere end 55 millioner mennesker lider af demens globalt. Og antallet af Alzheimerspatienter stiger faretruende mange steder.

»Et potentielt meget vigtigt gode ved denne behandling er, at det er en allerede eksisterende medicin, om end den jo bruges til noget komplet andet. Vi kender allerede Sildenafils bivirkninger, og det vil helt sikkert fremskynde processen, hvis det viser sig, at stoffet faktisk er effektivt til behandling af Alzheimers’s, siger Susan Kohlhaas til B.T.

Millioner af mennesker lider af Alzheimer's sygdom over hele verden. indtil nu har der ingen ehandling været Foto: WILL OLIVER Vis mere Millioner af mennesker lider af Alzheimer's sygdom over hele verden. indtil nu har der ingen ehandling været Foto: WILL OLIVER

Et andet vigtigt element er, at Pfizer, der har haft patent på brugen af stoffet Sildenafil i Viagra, ikke længere har dette patent. Det er udløbet, og derfor kan man i dag købe Sildenafil mod rejsningsproblemer til væsentligt færre penge.

Et endnu ubesvaret spørgsmål er, om Sildenafil i mage tilfælde helt kan forhindre udviklingen af Alzheimers?

»Det kan vi ikke sige endnu. Der ser ud til at være en sammenhæng mellem brugen af Sildenafil og langt færre forekomster af Alzheimer’s, og det er jo netop spørgsmål som dette vi skal have svar på så hurtigt som muligt. Det kræver investering g i bekæmpelse af Alzheimers. Mit håb er, at der nu vil tilflyde denne forskning flere midler. Vi har været alt for underprioriterede i forhold til, hvor alvorlig sygdommen er, og hvor mange den rammer, siger direktør for Alzheimer’s Research UK Susan Kohlhaas til B.T.