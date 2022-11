Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

B.T. stod tirsdag formodentlig så tæt på præsident Joe Biden, som nogen dansk journalist kommer ved dette valg. I en gymnastiksal i Miami Gardens i det sydlige Floria var det lykkedes undertegnede at komme ind til et hurtigt arrangeret valgmøde, hvor Biden skulle forsøge at drysse stjernestøv over en demokratisk kampagne, der mildt sagt ikke går som håbet.

»Er I klar til at kæmpe? Det her er det vigtigste valg i mange, mange år, og jeg skal fortælle jer hvorfor,« råbte Joe Biden, der havde langt mere ild i maven end forventet.

Det er altid interessant pludselig at være meget tæt på store politiske personligheder, og den plads, B.T. havde fået, var vel et par meter fra scenen, hvor Biden stod. Det gav undertegnede muligheden for virkelig at mærke præsidentens tilstedeværelse, og i øvrigt også at læse med på hans auto-cues.

»USA har et valg at træffe de næste 2-3 år, og resultatet af det valg vil bestemme retningen for ikke bare vores land, men for hele den vestlige verden i årtier frem,« sagde Joe Biden til de begejstrede demokratiske støtter i gymnastiksalen.

Joe Biden kigger B.T.s udsendte i øjnene i Miami. Præsidenten skal forsøge at redde en valgkamp, der ikke går efter planen. Vis mere Joe Biden kigger B.T.s udsendte i øjnene i Miami. Præsidenten skal forsøge at redde en valgkamp, der ikke går efter planen.

Biden må have troet, at B.T.s udsendte var en vigtig figur i lokalområdet, for ved flere lejligheder havde undertegnede direkte øjenkontakt med præsidenten, mens han fortalte om, hvordan Republikanerne efter hans overbevisning er i lommen på olieindustrien, og hvordan han vil sætte alt ind på at tvinge Big Business til at dele ud af deres enorme overskud her midt i krisen.

»Når der er krig, skal ethvert firma, der tjener særligt mange penge, sørge for, at man handler ud over egeninteresse og for at belønne direktører og aktionærer,« sagde Joe Biden.

»Det sidste halve år, mens almindelige amerikanere har været igennem helvede på grund af krisen, har de seks største olieselskaber tilsammen indkasseret en profit på mere end 100 milliarder dollar, men de vil ikke bidrage til at holde priserne nede. Jeg har advaret olieselskaberne om, at hvis de ikke selv gør noget, så vil jeg tvinge dem til det, og det mener jeg,« sagde Joe Biden.

Han var bedst, når han slap manuskriptet på skærmen foran sig, som B.T. kunne læse med i. I det planlagte manuskript var fokus på Bidens store økonomiske hjælpepakker. De største i mange årtier. Og de virker, lod præsidenten forstå.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, ved scenen i Miami, hvor Joe Biden taler. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, ved scenen i Miami, hvor Joe Biden taler.

Problemet er bare, at det ikke er sådan, det føles i USA. Inflationen er på mere end 8 procent, benzinen er dyr, og dermed er det mærkbart dyrere at være amerikaner. Republikanerne med Floridas guvernør og muligvis næste præsidentkandidat, Ron DeSantis, i spidsen, har haft held med at give Biden skylden for krisen.

Det har fået præsidenten til at holde lav profil under valgkampen. Men i Florida og andre vigtige stater ser det i stigende grad sort ud for Demokraterne. Derfor er Biden blevet bedt om at hjælpe.

Vi var ikke så mange i gymnastiksalen i Florida, men talen blev transmitteret live på flere tv-stationer, og håbet er, at det kan kickstarte kampagnen, der forventes at blive meget tæt, og hvor bare en håndfuld stater vil afgøre, om Biden bliver en såkaldt lame duck – en handlingslammet præsident de sidste to år af sin embedsperiode.

Præsident Joe Biden gorde alt, hvad han kunne for ikke at leve op til øgenavnet Sleepy Joe, da han talte i Miami. Vis mere Præsident Joe Biden gorde alt, hvad han kunne for ikke at leve op til øgenavnet Sleepy Joe, da han talte i Miami.

Joe Biden advarede i sin tale om, at Republikanerne vil gå efter at gøre livet sværere for LGBTQ+-befolkningen og for ikkehvide amerikanere. Han lovede at sikre minoritetsgruppernes rettigheder.

Det store abortspørgsmål, der har fyldt rigtig meget i USA det sidste halve år, blev også behandlet.

»Floridas Ron DeSantis taler udenom – men jeg ved, at han vil indføre et totalforbud mod abort i Florida. Jeg lover jer, at hvis det skulle lykkes Republikanerne at få held med deres forehavende, så vil jeg nedlægge veto. Basta!« sagde Joe Biden og høstede stort bifald.

Til slut appellerede præsidenten til, at alle i salen bidrager til at få så mange som muligt til valgstederne den 8. november.

Mange af tilhørerne i gymnastiksalen i Miami var unge og sorte. Vis mere Mange af tilhørerne i gymnastiksalen i Miami var unge og sorte.

»Hør her, de er ude efter jeres ret til at stemme i fremtiden, og de er ude efter selve vores demokrati. Republikanerne har 358 kandidater opstillet, som stadig fornægter valgresultatet fra 2020 – som ikke anerkender, at Donald Trump tabte. Det her er altså virkelig alvorligt. Vores demokrati er under angreb. Så enkelt kan det siges.«

Foruden Joe Biden køres også Barack Obama og Bill Clinton nu i stilling til et ugelangt maraton, der skal forsøge at sikre, at regeringen bevarer kontrollen med Kongressen. Som sagerne står nu, ser det svært ud.

Hvad gælder Joe Biden, så var der overraskende lidt sleepy Joe over hans optræden i Miami. Jovist, benene er lidt stive, og det er stadig svært at se ham for alvor overveje at stille op til næste valg. Men han var faktisk en showman, og klart bedre end sit rygte. Det er bare ikke sikkert, at det er nok