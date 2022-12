Lyt til artiklen

For første gang i sin 106 år lange levetid, har Storbritanniens største fagforening for sygeplejerske kaldt til strejke.

Det betyder, at helt op til 100.000 sygeplejersker i England, Wales og Nordirland på torsdag vil nedlægge arbejdet i den første af to dages strejke.

Det skriver CNN.

Hvis strejken ikke får den effekt, som sygeplejerskerne ønsker, hvilket er lønstigninger, vil de strejke igen 20. december.

»Det er uset. Det er aldrig før set i den her skala,« forklarer Billy Palmer fra Nuffield Trust, som laver sundhedsforskning, til CNN.

For nok har sundhedsvæsenet i Storbritannien før set strejker hos mindre dele af personalet, men det her er altså af en ganske anden kaliber.

Det skyldes til dels, at fagforeningen RCN (Royal College of Nursing, red.) tidligere havde en 'ingen strejke'-politik. Den blev lempet i 1995, men strejkerne måtte dog ikke gå på kompromis med patienplejen.

Nu er nok dog nok. RNC takkede tidligere på året nej til regeringens tilbud om minumumslønstigninger på 12.100 kroner om året, da den procentuelle stigning 4,3 procent på ingen måde matcher den inflation, som Storbritannien er ramt af.

I stedet har sygeplejerskernes fagforening krævet en stigning på 19 procent. En stigning som den britiske sundhedsminister, Stephen Barclay, har afvist.

For hvert procentpoint lønnen stiger, vil det koste staten cirka seks milliarder kroner.

Sygeplejersker gør med sin strejke mange andre britiske arbejdere selskab i denne december måned.

Her har både jernbanearbejdere, postarbejdere og ambulanceførere valgt at strejke. Her har det ligeledes været et spørgsmål om løn, som har fået arbejderne til at sige fra.

Sygeplejerskerne i Skotland forhandler deres egne lønvilkår.