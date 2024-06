Den 67-årige tv-læge og vært på BBC Michael Mosley forsvandt onsdag på øen Simi under vandring.

Politiet på den græske ø Simi bekræfter, at man har fundet liget af den britiske tv-vært Michael Mosley.

Han blev fundet i et område tæt på en klippekyst.

Det var et tv-hold fra det græske stats-tv, ERC, som fandt Mosley, da de fra en båd filmede det område, hvor han var meldt forsvundet.

Nyhedsbureauet Reuters oplyste tidligere, at han skulle være fundet i en klippehule. Men det fremgår ikke af de nyeste oplysninger.

Han blev tidligere på ugen meldt savnet af sin kone.

Den 67-årige Mosely var læge af profession, og han blev kendt på at anbefale faste og give tip om søvn og diæt. Han arbejdede for BBC.

Han blev sidst set på den græske ø kort over middag onsdag.

Her var han taget på vandring i stærk varme langs en stenet sti fra stranden Agios Nikolaos til landsbyen Pedi.

Han havde ikke sin mobiltelefon med sig, og det gjorde det svært at spore ham.

Mosley lavede for BBC programmer om sundhed og videnskab i bredere forstand.

Han blev kendt på den såkaldte 5-2 diæt, som han populariserede i et af sine dokumentarprogrammer.

Den blev lanceret som "spise, faste og lev længere". At spise almindeligt i fem dage af ugen, men hellige to dage til et lavt indtag af kalorier. Det skulle svare til en fjerdedel af, hvad man spiser på normale dage.

En stor eftersøgning har været i gang siden onsdag, og myndighederne mente at kunne fastslå, at Mosley havde bevæget sig ind i et område ved Agia Marina, der er svært tilgængeligt. Det blev blandt andet opsnappet af et overvågningskamera, som filmede ham med hat og paraply.

- Han valgte en sti, som det er meget vanskeligt at gå på i den temperatur, og i det hele taget under alle omstændigheder, sagde Simis borgmester, Lefteris Papakalodoukas, lørdag.

Michael Mosley arbejdede i årtier som journalist. Han var kendt for at have været vært på tv-programmet "Trust me, I'm a Doctor".

/ritzau/Reuters