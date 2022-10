Lyt til artiklen

Krishnan Guru-Murthy, der er vært på Channel 4 News, er blevet taget af fladen i en uge.

Det sker efter han bandede af den britiske regeringsminister, Steve Baker, skriver Sky News.

Krishnan Guru-Murthy, som sendte fra Downing Street, blev hørt sige »what a cunt«, da ministeren gik væk fra ham.

Efterfølgende gav værten sin uforbeholdne undskyldning og indrømmede, at han brugte et »meget stødende ord i et ubevogtet øjeblik off-air« på sin Twitter-profil.

Beslutningen forklarede Channel 4 med, at kanalen har en »streng adfærdskodeks for alle sine ansatte, inklusive dets programindhold og on-air-præsentanter, og at de tager ethvert brud alvorligt«.

Grundet, at Krishnan Guru-Murthy allerede havde bestilt en uges orlov, er han først tilbage i værtsrollen 4. november.