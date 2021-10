Den 88-årige britiske skuespiller – og ikon i manges øjne – Michael Caine er ude at afvise, at han stopper karrieren, efter flere medier ellers havde skrevet det.

Det gør han i et opslag på Twitter, hvor han skriver kortfattet:

»Jeg er ikke blevet pensioneret, og mange personer ved godt dette.«

Rygterne begyndte at florere, da han fredag medvirkede i et interview med BBC Radio 5, hvor han beklagede sig over manglen på muligheder for ældre skuespillere.

Han omtalte samtidig filmen 'Best Sellers' som 'min sidste del', og han bemærkede, at han som følge af hans alder har en begrænset mobilitet.

Det fik flere medier – heriblandt The Telegraph – til at skrive, at Michael Caine havde stoppet karrieren som skuespiller.

Det viste sig dog at være en and, eftersom Michael Caine selv er ude at afvise påstanden.

Michael Caine debuterede som skuespiller i 1956, da han medvirkede i filmen 'A Hill in Korea.'

Han første Oscar-nominering fik han efter sin rolle i Alfie i 1966.

I nyere tid er han nok mest kendt for sin rolle som Alfred i Christopher Nolans Batman-trilogi.