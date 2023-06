'Pas på hinanden' er nu budskabet fra faren til en 19-årig pige, der tirsdag mistede livet i et brutalt knivoverfald i Nottingham.

I den engelske by afholdte indbyggere onsdag en mindehøjtidelighed, efter en 31-årig mand er blevet tilbageholdt og mistænkt for adskillige drab.

Det skriver Sky News.

Angrebet begyndte tirsdag morgen, hvor to universitetsstuderende blev stukket ihjel. Efterfølgende blev en 65-årig mand, Ian Coates, også stukket ned og dræbt et andet sted. Han fik stjålet sin varevogn.

Tre mennesker blev dræbt under det brutale angreb. Flere blev kvæstet. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Tre mennesker blev dræbt under det brutale angreb. Flere blev kvæstet. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Samme varevogn blev kort efter brugt til at køre ind i tre mennesker i Nottinghams centrum.

Den mistænkte blev til sidst anholdt og skulle have været i besiddelse af en kniv.

Blandt ofrene var også den 19-årige unge mand Barnaby Webber.

Den mistænkte kommer oprindeligt fra Vestafrika, men har været i Storbritannien i mange år, bekræfter officielle kilder overfor BBC.

Mediet skriver, at han ikke i forvejen er kendt af politiet. Han skulle angiveligt have problemer med sit psykiske helbred.

Politiet samarbejder med antiterrorenheden og forsøger at finde et motiv for angrebene, og betjente har tirsdag ransaget flere adresser i byen.

Drabene på to studerende har efterladt Nottingham University i chok, udtaler vicekansleren ifølge Sky News.

»De var begge to multitalenter. De var begge intelligente, dygtige sportsfolk. Deres undervisere sagde, at de var fantastiske i klasselokalet – de var ideelle studerende. Det er så trist, at deres liv blev stoppet på den måde, som de blev.«

Faren til den 19-årige pige, der hed Grace O'Malley-Kumar, takkede under mindehøjtideligheden de studerende for alt, de har gjort for hans datter.

»Den kærlighed vi har her – jeg ville ønske, den var overalt.«