Hun var 40 år gammel og folkeskolelærer. Han var 15 år gammel og sad i klasselokalet.

Men til trods for det blev Brigitte Macron og den franske præsident Emmanuel Macron forelskede. Og i dag er de gift på 16 år.

Overfor det franske medie Paris Match åbner hun nu op for, hvordan hun kunne blive forelsket i en elev. Det skriver Fox News.

De mødte hinanden i klasselokalet, da Emmanuel Macron gik i skole, endda i samme klasse som Brigitte Macrons datter.

Hun beskriver, hvordan forelskelsen i 'den unge dreng var lammende,' og at hendes hoved var et stort rod.

Alligevel indledte de et forhold, hvilket chokerede Emmanuel Macrons forældre, der hurtigt besluttede at sende ham afsted til Paris for at færdiggøre sin uddannelse.

Men det var ikke nok til at stoppe deres kærlighed fra at blomstre.

»Emmanuel var nødt til at rejse til Paris. Jeg sagde til mig selv, at han ville blive forelsket i en på sin egen alder. Det skete ikke,« uddyber hun overfor mediet.

For aldersforskellen på 25 år har altid fået folk til at vende på hovedet, og i starten var Brigitte Macron da også nervøs for sine egne følelser.

Hun forklarer overfor mediet, at hun derfor ventede i ti år med at følge sit hjerte og slå sig ned med den 25 år yngre mand, fordi det ikke skulle 'ødelægge' hendes familie og de tre børn, hun deler med sin eksmand, André-Louis Auzière.

Brigitte Macrons børn er nemlig jævnaldrende med hendes livs kærlighed.

Da parret blev gift i 2007, sagde Emmanuel Macron også i sin tale til sine jævnaldrende stedbørn, at han er taknemmelig for, at de accepterer det her 'ikke-så-normale-forhold.'

Brigitte Macron er i dag 70 år gammel og deler fortsat livet med den 45-årige franske præsident.