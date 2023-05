En ond stemning har ramt den ellers hyggelige danske by, Solvang, i Californien, hvor et regnbueflag er blevet brændt af, og fronterne er trukket skarpt op.

Byen er blevet kampplads mellem venstreorienterede og konservative amerikanere, og det har endda fået Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen til at blande sig fra Danmark.

Hvis man har været på roadtrip i det sydlige Californien, har man måske været forbi Solvang, der ligger 230 kilometer nord for Los Angeles. Her kan man spise æbleskiver og nyde andre specialiteter, og byen er stolt af sine danske rødder.

Der er en kopi af Rundetårn, en dansk kirke, og hovedgaden hedder Copenhagen Drive. Byen har også haft besøg af prins Henrik tilbage i 2011.

Prins Henrik var på besøg i Solvang tilbage i 2011. Her besøger han de lokale ved Rusack Vineyards. Foto: PAUL BUCK

Men nu er Solvang blevet en kampplads i den amerikanske værdikrig mellem venstre og højre. Den ene del af byen ønsker pride-flag på hovedgaden, og den anden er imod - og det har fået borgerne til at reagere voldsomt.

Dramaet begyndte, da et homoseksuelt par i Solvang, Kiel and Matthew Cavalli, foreslog at hænge pride-flag op i lygtepælene langs hovedgaden. De regnede med støtte fra byrådet, der året forinden havde godkendt, at man skulle begynde at omtale juni som 'pride-måned' i den lille by,

Sådan gik det ikke. Deres forslag blev stemt ned.

»Det er ikke Solvangs brand. Jeg vil heller ikke have Make America Great Again-flag eller NRA (National Rifle Association)-flag hængende her i byen,« skrev Robert Clarke, der er byrådsmedlem, i et mail-svar til avisen Los Angeles Times.

En mølle på Alisal Road i den danske by, Solvang, i Californien. Foto: Liz Hafalia

Clarke beskriver sig selv om en 'republikansk bonderøv' og støtter den højreekstreme gruppe 'Gays against Groomers', der kæmper mod drag-shows i USA, som de mener er dybt upassende.

Det er ikke første gang, at ægteparret Cavalli møder hadefulde handlinger i Solvang. Parret har været sammen i 15 år, og i 2007 åbnede de en legetøjsbutik. Foran butikken hejste de et stort regnbueflag. Det blev stjålet flere gange, og folk spyttede på vinduet. Ægteparret er også blevet truet i telefonen.

I sommeren 2022 stjal to teenagere et regnbueflag fra byens kirke og satte ild til det. De filmede det og delte det på de sociale medier i et dystert opslag.

»Denne brand er lidt homoseksuel,« sagde en af drengene.

»Det er fremtiden,« svarede den anden.

»Af jord er du kommet,« sagde den første.

Efterfølgende blev de sigtet for have stjålet flaget, og det fik hundredvis af borgere til at møde op for at hejse det ved kirken igen.

Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen har skrevet et åbent brev til Solvangs borgmester, Mark Infanti, hvor hun understreger, at Danmark og København er forgangsland, når det kommer til LGBT-rettigheder. Foto: Ida Marie Odgaard

Den onde stemning i Solvang har sågar fået Københavns Kommune til at gå ind i sagen.

»Det er på denne baggrund, at jeg blev overrasket over at læse, at LGBTI+-samfundet i Solvang møder modstanden fra nogle af jeres byrådsmedlemmer. Jeg blev også rystet over at læse om brændte pride-flag sidste sommer,« skriver Sophie Hæstorp Andersen i et åbent brev til byens borgmester, Mark Infanti.

Hun fortsætter:

»Mostanden reflekterer ikke den varme og accept af priden, som vi ser i Danmark og specielt i København.«

Hæstorp Andersen minder om, at Danmark i årtier har været forgangsland, når det kommer til LGBT-rettigheder.

Ægteparret Cavalli har på grund af den massive modstand fra konservative, nu ændret deres forslag, så pride-flaget kun skal hænge i hovedgaden i to uger i stedet for en måned, og så har man skrottet idéen om en pride-farvet fodgængerovergang.

Olsen's Bakery i Solvang, Californien. Foto: Liz Hafalia

Det lykkedes dem at få godkendt forslaget, da byens borgmester Mark Infanti skiftede mening til sidst.

Men det ændrer ikke på, at Solvang er blevet en del af den kulturkrig, der er blusset op i USA. Lige nu strides amerikanerne om værdierne som aldrig før.

Ølgiganten Budweiser kom for nylig i en kæmpe shitstorm, da de brugte den transseksuelle influencer Dylan Mulvany som reklamesølje. Det fik den amerikanske højrefløj op i det røde felt, og Budweiser blev beskyldt for at gå den ekstreme venstrefløjs ærinde.

I Florida er den republikanske guvernør Ron DeSantis gået i krig mod Disney, fordi de har har blandet sig i statens kontroversielle anti-LGBT-love, der blandt andet indbefatter, at skoler ikke må undervise om homoseksuelle. Konservative i store dele af USA kæmper for at forbyde drag-shows, som de mener skader børn.

Og det er altså den krig, der nu også har ramt den normalt så hyggelige by Solvang.