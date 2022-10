Lyt til artiklen

Mange forbinder formentlig Amsterdam med lovlig adgang til cannabis.

Men det kan snart være slut. Borgmesteren i den frisindet by vil lukke ned for turisters adgang til cannabis.

Femke Halsema, der er borgmester i Amsterdam, ønsker et midlertidigt forbud mod at turister, der benytter sig af den frie adgang til cannabis. Det skriver The Guardian.

Det er i skrivende stund lovligt at købe og ryge cannabis på bestemte cafeer i Amsterdam – også som turist.

Men forslaget lyder på, at det kun skal være beboere i landet, der må benytte af de bestemte cafeer, også kendt som coffee shops.

Avisen vurderer, at der ikke vil være et flertal for forbuddet, når byrådsmedlemmerne skal stemme om forslaget.

Forslaget bygger blandt andet på en ny undersøgelse, der viser, at 100 ud af de 166 coffee shops i Amsterdam kun tjener på turister.

Og det er ikke første gang, at Femke Halsema forsøger at stoppe turisters adgang til cannabis.

I april fremlagde borgmesteren et forslag om at stoppe salg til turister, der byggede på bekymringer fra en rapport om de 'mørke sider' i salget af cannabis.

I rapporten blev det foreslået, at kun beboere i landet skulle have adgang til cannabis, så man bedre kunne regulere markedet. Men indtil videre er det dog stadig lovligt at benytte sig af coffee shops i Amsterdam.