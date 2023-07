Først var de på størrelse med vindruer, da de ramte. Så voksede de og blev nærmest på størrelse med golfbolde.

»Det var fuldkommen vanvittigt.«

Flere danske familier blev sent mandag aften fanget midt i et ubehageligt og ekstremt haglvejr, der ramte området ved den italienske Gardasø.

En af dem, der befandt sig midt i det, var Karina Varming.

Her ses et af de store hagl. Foto: Lene Teilmann

Sammen med en anden familie holder hun, hendes mand, Steffen, og deres to børn på henholdsvis syv og ni år, Merle og Liam, for tiden ferie ved den populære sø, der er landets største.

Mandag lagde de vejen forbi den nærliggende forlystelsespark Gardaland, da de omkring klokken 22 lagde mærke til, at himlen blev mørkere.

En halv time senere begyndte det at lyne voldsomt, og der blev lukket ned for forlystelserne.

»Så skyndte vi os ned til vores bil. Vi løb nærmest, fordi vi godt kunne se, at det ikke så godt ud,« forklarer 36-årige Karina.

Familiens bil fik en del skader som følge af haglvejret. Foto: Karina Varming

De to familier nåede kun lige at sætte sig ind i bilen, da de første hagl ramte.

»Det er nok hagl på størrelse med vindruer. Så kan vi bare høre, at vores bil siger: 'Dunk', 'dunk', 'dunk',« forklarer hun med rungende stemme.

»Og det her hagl er altså på størrelse med golfbolde nu.«

Fra bagsædet spurgte datteren, om bilen kunne gå i stykker af det, og forældrene prøvede at berolige ved at forklare, at det ikke ville ske.

Men det gjorde det.

Foto: Karina Varming

»Så skriger vores dreng bare lige pludselig: 'Ruden springer'. Så kigger vi om, og så er vores bagrude sprunget, og den bageste rude i siden er også.«

Familien skyndte sig at få børnene om foran i bilen, så de kunne holde dem i sikkerhed.

De forsøgte derefter bare at få beroliget børnene, mens de ventede på, at haglene ville stilne af.

»Vi havde nogle langærmede bluser i vores tasker, og dem begyndte vi faktisk at pakke ind over børnene. Da vi kom ud af bilen, pillede vi glasskår ud af min datters hår, og der faldt glasskår ud af min søns tøj,« forklarer Karina.

Foto: Karina Varming

Det voldsomme haglvejr varede i omkring ti minutter, hvor det 'bare stod ned'.

Da de to familier kom tilbage til deres campingplads, Bella Italia, ved Gardasøen, kunne de se, at haglene også havde raseret hele det område.

Campingvogne og mobilehomes var bulede, ruder og vinduer var blevet knust.

»Der er ikke en bil, der ikke er smadret,« forklarer Karina.

I familiens mobilehome er det yderste lag af en rude knust, men ikke den inderste.

Ingen af dem kom dog heldigvis noget til.

»Ikke udover at blive mega forskrækkede. Jeg tror, jeg har sovet en time i nat. Og det lyner igen nu og regner. Så man sidder jo bare her og ser, om der kommer noget nyt.«

Da de voldsomme hagl begyndte at falde, befandt Lene Teilmann sig på campingpladsen ved søen sammen med sin familie – manden Henrik og sønnerne Noah og William.

»Det var helt vildt. Det begyndte egentlig med det vildeste tordenvejr. Og så begyndte det at regne og slå over i det der hagl,« fortæller hun.

Flere ruder og vinduer fik skader eller blev helt knust. Foto: Lene Teilmann

»Nu har vi fået to biler smadret. Vores egen blev ødelagt af et væltet træ i onsdags, og vores lånebil, som vi skulle køre hjem i på torsdag, er fuldstændig ødelagt af de hagl. Jeg tror, at næsten samtlige biler på pladsen er ødelagt.«

Hun fortæller, at folk, der lå i telte ved søen, måtte flygte op i toilethusene, hvor de også har overnattet.

Ingen i familien kom til skade, men hun fortæller, at andre på pladsen gjorde.

Det blev ikke nemmere af, at ambulancer tilsyneladende havde problemer med at komme frem, så folk i stedet måtte køres væk i private biler.

»De gik rundt og spurgte, om der var læger og sygeplejersker til stede, for så måtte de godt komme op til receptionen,« fortæller Lene.

Her dagen derpå har hun været ude for at se nærmere på skaderne.

»Det ligner bare skudhuller i bilerne og i borde,« siger hun.

Her ses Lene med sin mand, Henrik. Foto: Lene Teilmann

En anden, der befandt sig ved Gardasøen, da uvejret ramte, er Christina Bantz.

Hun fortæller, at hun også kun har fået et par timers søvn efter den ubehagelige oplevelse, som har efterladt store haglklumper på jorden, som klokken seks i morges endnu var store – på trods af varmen i området.

»Det er også helt vildt, vi har været på dette resort tre gange nu og har oplevet massiv regn én dag hvert år, men i år har vi haft flere dage med massiv regn og hagl, men haglene i går var uhyggelige at opleve,« beskriver hun sin oplevelse i en mail.

Foto: Christina Bantz

En vagt på familiens hotel har også anbefalet familien at blive inden døre og væk fra vinduer mellem klokken 8 og 10 tirsdag morgen, da en ny omgang måske kan ramme området igen.

Fælles for de tre familier er også, at ingen af dem helt ved, hvordan de her de kommende dage skal køre hjem til Danmark, nu hvor uvejret har ødelagt deres biler.

De har også forsøgt at komme igennem til blandt andet SOS International for at få hjælp.

Her ses et af haglene ved seks-tiden tirsdag morgen. Foto: Christina Bantz

Til B.T. fortæller Rune Andressen, der er presseansvarlig i assistancevirksomheden, at man har haft en del at se til som følge af uvejret:

»Vi har haft en travl nat med mange henvendelser,« siger han.

De forsøger nu at gøre status og finde ud af, hvad næste skridt bliver, lyder det.