De kom med bulder, brag, store ambitioner, masser af soldater og milliarder af dollar i ryggen. Det hele tændt af en vrede og sorg efter en kæmpe ydmygelse. Et angreb.

Nu er de listet ud. I ly af mørket.

Billedet af den sidste amerikanske soldat på afghansk jord er gået verden rundt. Og allerede nu, vil nogen mene, er det blevet ikonisk.

For udover at være den officielle afslutning på en næsten 20 år lang krig, så giver billedet af den amerikanske generalmajor Chris Donahue mindelser om en helt anden tid og et helt andet billede.

Et billede fra 15. februar 1989 for at være helt præcis.

På det ser man sovjet-generalen Boris Gromov.

I 1989 blev han ansigtet på Sovjetunionens forsmædelige nederlag og tilbagetog fra Afghanistan.

Billederne af Boris Gromov er dog markant anderledes end Chris Donahue.

Chris Donahue var den sidste amerikanske soldat til at forlade Afghanistan efter 20 års krig.

Den amerikanske generals sidste skridt ud af Afghanistan er taget i mørke.

Klokken 23.59 mandag aften lokal tid gik han ombord på det sidste amerikanske militærfly og lettede fra landet, som USA invaderede som respons på angrebene på World Trade Center og Pentagon 11. september 2001.

Et lille skridt for en amerikansk general. Et stort skridt for Taliban.

General Gromovs exit fra Afghanistan så helt anderledes ud. Ved højlys dag kørte han sammen med den sidste bataljon af sovjet-soldater over en bro til sovjetstaten Uzbekistan, hvor han blev modtaget med blomster og hyldest.

General Boris Gromov (tv) stod bag Sovjetunionens endelige tilbagetog fra Afghanistan i 1989.

Men om de sidste skridt fra de to besættelsesmagter blev foretaget ved højlys dag med blomster eller i ly af mørket et døgn før tid, blev det fejret på lignende vis.

Dengang fejrede de afghanske mujahediner sejren over stormagten Sovjetunionen med at løfte deres rifler over hovedet i jubel.

Mandag aften kunne forskellige korrespondenter i Kabul melde om spontane skud i luften over hovedstaden, da stormagten USA forlod landet.

Og dagen blev i den forbindelse officielt erklæret for 'uafhængighedsdag' i Talibans Afghanistan.

Det skete samtidig med at billeder begyndte at tikke ind på alverdens nyhedsbureauer.

Flere topledere i Taliban samt bevægelsens elitekorps havde indtaget Kabuls lufthavn, som var den sidste bastion for de amerikanske soldater i Afghanistan.

»Vi har tvunget amerikanerne til at forlade landet. Vi har opnået uafhængighed,« sagde Zabiullah Mujahid, der er talsmand for den islamistiske bevægelse, på den plads, hvor de amerikanske soldater blot få timer inden havde stået.

»Det er også en lærestreg for verden,« uddybede han med henvisning til, at endnu en stormagt måtte opgive sin besættelse af landet.

Taliban talsmand Zabihullah Mujahid taler med en af gruppens eliteenheder i Kabul lufthavn efter den blev indtaget.

Det er siden blevet udlagt som noget nær en ydmygelse af USA. Som de afghanske mujahediner også anså Sovjetunionens tilbagetog i 1989.

En af de ufravigelige krav fra USAs side i forbindelse med tilbagetoget var, at Afghanistan ikke – som det var tilfældet efter Sovjetunionens exit – kunne blive grobund for militant ekstremisme, som siden førte til 11. september-angrebene.

Men ifølge en række eksperter vil Islamisk Stats afghanske gren stå styrket, det samme vil al-Qaeda. Netop sidstnævnte mener BBC at have en form for bevis for.

Det forlyder nemlig, at en af Osama Bin Ladens nærmeste rådgivere i form af Amin ul-Haq, al-Qaedas sikkerhedschef under Bin Laden, er vendt tilbage til Afghanistan, som han kaldte hjem for 20 år siden.

Netop Amin ul-Haq blev udråbt til en 'global terrorist' af USA efter angrebene 11. september 2001, hvor han var jaget vildt.

Hans tilbagekomst til Afghanistan, skriver BBC, kan være et forvarsel på, at Taliban ikke med sikkerhed kan garantere et land, hvor ekstremisme ikke kan blomstre igen.

Endnu står det ikke klart, hvordan fremtiden ser ud for generalmajor Chris Donahue, hvis billede det amerikanske forsvarsministerium lagde på sociale medier mandag aften amerikansk tid.

Men vi ved, hvordan det gik med den sovjetiske general Boris Gromov.

Den amerikanske generalmajor Chris Donahue (tv) i Afghanistan 30. august 2021 og sovjetgeneralen Boris Gromov i Afghanistan 15. februar 1989.

På trods af de ikoniske optagelser af en mand, som blev symbolet på et nederlag og et kollaps, så led hans karriere ikke umiddelbart af den fiasko, han blev ansigtet på.

Han forblev topchef i Sovjetunionen og senere Ruslands forsvar.

Og siden fik han titlen som guvernør for den vigtige Moskva-region i Rusland under Vladimir Putin.