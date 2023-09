Engang var Glittertind i Norge Skandinaviens højeste bjerg.

Det er det ikke længere – og årsagen vækker dyb bekymring.

Et kig på billederne herover forklarer, hvorfor Glittertind er skrumpet.

Billedet til venstre er fra 1910. Det til højre viser det norske fjeld, som det ser ud i 2023.

Hvor Glittertind for 113 år siden var 2.481 meter højt, er toppen i dag i 2.452 meter over havoverfladen. Simpelthen fordi gletsjeren på toppen er forsvundet.

Som et ildevarslende tegn på, hvad der venter i fremtiden, lyder det fra en ekspert.

»Glittertind giver et indblik i en fremtid, hvor isen på vores bjerge vil være forsvundet. Det bliver en helt anden verden,« skriver den norske kommune Innlandets gletsjer-sikringsprogram på sin Facebook-side 'Secrets of the Ice'.

Adskillige brugere udtrykker i kommentarfeltet dyb bekymring over udviklingen.

Istidsarkæolog Lars Holger Pilo, som er chef for 'Secrets of the Ice', vurderer overfor Dagladet, at de fleste norske gletsjere vil forsvinde i løbet af dette århundrede – og at udviklingen skyldes den globale opvarmning.

»Man har forsøgt at redde gletsjere fra at smelte ved at lægge presenning over dem. For mig er det det samme som at behandle en dødssyg patient med et plaster,« siger han til Dagbladet og tilføjer, at ej heller en reducering af CO2-udslippene efter hans mening vil kunne standse udviklingen.

I dag er Galdhøpiggen – som ligger tæt på Glittertind – Skandinaviens højeste punkt med sine 2.469 meter over havoverfladen.