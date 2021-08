Livet som spækhugger er ikke simpelt. Ikke nok med at de skal navigere i et hav fyldt med menneskeskabt forurening som plastikposer og skrald. De skal også kende til tidevandet.

Og det kapitel i spækhugger-bogen har hvalen under navnet T146D ikke læst godt nok.

I hvert fald strandede den seks meter lange spækhugger for nylig på øen Prince of Wales Island, langs kysten til British Columbia, i Alaska.

Det skriver Dagbladet.

Først fik personer på en båd øje på spækhuggeren, og kort efter kom besætningen på en privat yatch det strandede kæmpedyr til undsætning.

Men på grund af spækhuggerens placering, var det eneste de kunne gøre, at overdænge hvalen med vand, så den forblev kølig og fugtet, indtil tidevandet igen kunne bringe den til havs.

Se et billede af hvalen her:

It looks like it's a juvenile and Aroon says there's no sign of its pod. People are pouring water on it. Unfortunately it's injured itself on the rocks trying to get off the beach. The good news is the tide is coming in. pic.twitter.com/HW8v9zK6Ld — Tara Neilson (@neilson_tara) July 29, 2021

Til New York Times har yachtens kaptajn forklaret, at den 13 år gamle spækhugger forsøgte at skabe kontakt til andre spækhuggere i området, og at den var særdeles vemodig:



»Jeg snakkede meget med hvalen, men den virkede ikke særligt begejstret. Der kom tårer ud af dens øjne. Det var trist,« sagde kaptajn Chance Strickland.

Efter seks lange timer kom tidevandet, og hvalen var igen at finde i havet.

Spækhuggeren er bare den femte hval, der er registreret strandet på Canadas vestkyst de seneste to årtier.