»Lige da vi troede, at livet ville vende tilbage til normalen, kan vi være på vej ind i den værste del af pandemien.«

Sådan advarer medstifter af Microsoft Bill Gates tirsdag i en række opslag på Twitter og skriver videre, at den smitsomme variant vil ramme alle hjem.

Bill Gates har tidligere givet udtryk for sin frygt i forhold til coronapandemien, men ifølge ham går USA nu ind i den værste periode hidtil i pandemien.

Det sker, efter omikronvarianten land for land bliver den mest dominerende.

Og mens antallet af covid-19 tilfælde i USA i de her dage stiger, skriver han, at det store ukendte er, hvor syg man bliver af omikron.

»Vi skal tage det alvorligt, indtil vi ved mere om det. Selvom det kun er halvt så alvorligt som delta, vil det være den værste stigning, vi har set indtil videre, fordi det er så smitsomt,« skriver han.

I sidste uge registrerede USA mere end 148.000 nye tilfælde af covid-19 gennemsnitligt om dagen. Det er 23 procent højere end ugen før, skriver CNN, der har fundet tallene gennem Johns Hopkins University.

Bill Gates skriver videre på Twitter, at han forventer, at bølgen kan være ovre på under tre måneder, hvis alle gør en indsats.

»De få måneder kan blive dårlige, men jeg tror stadig, at hvis vi tager de rette skridt, kan pandemien være ovre i 2022.«

Selv gør han sit for at holde smitten nede, skriver han.

»Mine tætte venner er ramt, og jeg har aflyst de fleste af mine planer over julen.«

Han opfordrer til, at alle andre også passer på hinanden.

»Det betyder at bære masker, undgå store indendørs forsamlinger og bliv vaccineret,« skriver han.

Bill Gates har med Bill & Melinda Gates Fonden forsøgt at hjælpe mindre bemidlede lande med at få vaccinedoser.

»Vacciner gør covid-19 til en sygdom, der kan forebygges og en, der kan overleves, og det er hjerteskærende at vide, at folk dør af en sygdom, ikke fordi den ikke kan stoppes, men fordi de lever i et land med lav indkomst,« har han ifølge CNN tidligere udtalt.