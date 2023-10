Den amerikanske regering under præsident Joe Biden udvider nu den kontroversielle grænsemur mod Mexico.

Det sker i en tid, hvor tusindvis af latinamerikanske migranter dagligt strømmer mod USA, skriver The New York Times.

Biden har ellers været stærk modstander af muren, som hans politiske modstander og USAs forhenværende præsident, Donald Trump, gik til valg på at bygge for at holde migranter ude. En mur var »ikke en seriøs politisk løsning,« har Biden tidligere sagt.

Torsdag lyder det imidlertid fra hans regering, at man nu bygger videre på muren.

»Der er akut og øjeblikkeligt behov for at bygge fysiske barrierer og veje i nærheden af USAs grænse for at forhindre ulovlig indrejse,« siger ministeren for national sikkerhed, Alejandro Mayorkas, ifølge New York Times.

Regeringen giver således afkald på mere end 20 føderale love og reguleringer for at muliggøre en udvidelse af muren.

Biden fastholder dog stadig, at han er imod muren, men at han er tvunget til at bruge penge på at bygge den.

»Pengene blev afsat til grænsemuren. Jeg forsøgte at få dem omdirigeret. Det blev de ikke. Det kunne de ikke,« siger han ifølge The New York Times.

Adspurgt om han mener, at muren er effektiv, svarer han »nej.«

Trump, som er hjernen bag muren, var hurtig til at erklære sin sejr ovenpå regeringens udmelding og beder Biden om en undskyldning.

»Vil Joe Biden undskylde overfor mig og Amerika for at være så lang tid om at komme i gang …,« skrev han på sociale medier ifølge Reuters.

Ifølge en analyse i mediet kommer immigration »sandsynligvis« til at blive en af de helt store punkter på dagsordenen i det kommende præsidentvalg i 2024.

Ifølge en rundspørge foretaget af Reuters/Ipsos i september erklærer 54 procent af amerikanerne sig enige i, at »immigration gør livet sværere for indfødte amerikanere.«

Regeringen i USA har kæmpet med et rekordhøjt antal migranter ved den amerikansk-mexicanske grænse under Bidens ledelse.