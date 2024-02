Joe Bidens hund, Commander, blev til sidst fjernet fra Det Hvide Hus efter adskillige bideepisoder.

Nu viser det sig, at problemet var endnu større end hidtil antaget – og at præsidentens sikkerhedsvagter tog særlige forbehold, når den glubske hund var i nærheden.

Det skriver CNN, som har set interne dokumenter fra Secret Service om schæferhunden Commanders opførsel, som fylder mere end 400 sider.

Heraf fremgår det ifølge det amerikanske medie, at Commander mindst 24 gange har bidt personale fra Secret Service. Personale, hvis vigtigste opgave er at passe på Commanders ejer: USAs præsident, Joe Biden.

Og det er endda kun toppen af isbjerget. Commander angreb og bed andet personale i Det Hvide Hus, før schæferhunden til sidst blev fjernet fra præsidentboligen i oktober sidste år.

Det endte med at få betydning for sikkerhedspersonalets arbejdsgange.

»De seneste hundebid har fået os til at tilpasse vores operationelle taktik, når Commander er til stede,« lyder det fra en unavngiven Secret Service-agent i en mail, som i juni 2023 blev sendt til det hold, der havde ansvar for at beskytte Joe Biden.

»Vær venlig at give meget plads (til Commander, red.),« tilføjer agenten.

Commander fotograferet på en balkon ved Det Hvide Hus kort før den blev forvist fra præsidentboligen. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge CNN tilføjede vedkommende, at agenterne »bliver nødt til at være kreative af hensyn til vores egen personlige sikkerhed«, når Commander er i nærheden.

Det er ikke længere et problem, nu hvor Commander er fortid i Det Hvide Hus.

Mens det stod på, var Commanders opførsel en evig kilde til frustration for præsidentparret Joe og Jill Biden.

»De er knust over det her. De har undskyldt overfor dem, der er blevet bidt, og givet nogle af dem blomster. De har det forfærdeligt. Commander var overbeskyttende, og selvom de forsøgte og forsøgte at arbejde med den, blev de nødt til at lade ham leve hos andre medlemmer af deres familie,« siger en kilde tæt på Biden-familien til CNN.

Det er ikke første gang, at en af Biden-parrets hunde har vist sig svære at kontrollere.

Schæferen Major endte også med at blive fjernet fra Det Hvide Hus efter gentagne bideepisoder.

Commander flyttede ind i Det Hvide Hus i december 2021, efter at Biden-parrets schæferhund Champ var afgået ved døden i juni samme år.