Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den amerikanske præsident, Joe Biden, siger, at foreløbige informationer viser, at det er "usandsynligt", at det missil, der dræbte to i Polen tirsdag, er affyret fra Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fra Biden lyder det, at de "foreløbige informationer bestrider det".

»Jeg vil ikke sige det, indtil vi har undersøgt det fuldstændig, men det er usandsynligt med projektilbanen, at det er affyret fra Rusland, men vi må se,« siger præsidenten.

Ukrainske og polske myndigheder mener, at missilet bag eksplosionen er russiskproduceret.

Polens præsident, Andrzej Duda, udtalte natten til onsdag, at der ikke er "afgørende beviser" for, hvem der affyrede det missil, som ramte landsbyen.

Men missilet var "højst sandsynligt russiskproduceret", lød det fra præsidenten. Han regner ikke med, at hændelsen vil gentage sig, oplyste han ifølge Sky News.

Det er endnu ikke officielt bekræftet, hvor missilet er affyret fra.

Biden lover at hjælpe Polen med at kortlægge, "præcis hvad der er sket".

»Og så kommer vi til i fællesskab at afgøre vores næste skridt, som undersøgelserne skrider frem. Der var total enighed blandt folk rundt om bordet,« siger præsidenten.

Biden taler med journalister fra øen Bali i Indonesien, hvor han sammen med en række andre verdensledere er samlet for at deltage i G20-topmødet.

Her blev der natten til onsdag dansk tid afholdt et hastemøde efter den dødelige eksplosion i Polen.

Ved hastemødet deltog også statsledere fra Tyskland, Holland, Japan, Spanien, Italien, Frankrig og Storbritannien. Alle, undtagen Japan, er medlemmer af forsvarsalliancen Nato. Det samme er Polen.

Både USA og Nato efterforsker eksplosionen.

Polen har oplyst, at man er ved at undersøge, om der er brug for at aktivere artikel 4 i forsvarsalliancens traktat.

Den handler om, at medlemslandene vil rådføre sig med hinanden, når et medlemslands territoriale integritet, politiske uafhængighed eller sikkerhed er truet.

/ritzau/