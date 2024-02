Han skulle egentlig passe på andre, men han var selv forbryder.

Fra den allernederste skuffe.

24-årige Cliff Mitchell misbrugte i den grad sin rolle som politibetjent i London.

Nu er han blevet dømt for 13 tilfælde af voldtægt – herunder for overgreb på piger under 13 år.

Mitchell er blevet fundet skyldig ved en domstol i Croydon.

Længden af straffen er endnu ikke blevet udmålt.

I retten fortalte flere af ofrene om deres grufulde møder med Mitchell.

Et offer fortalte, at han blandt andet havde sagt.

»Jeg er ligeglad med mit liv. Du har lige mødt djævelen.«

Herefter bandt han hende, og voldtog hende.

I september 2023 blev Mitchell taget på fersk gerning, da en kvinde lykkedes at undslippe under et voldtægtsforsøg.

I en erklæring siger Stuart Cundy, der er kommissær i Metropolitan Police i London:

»Det er en virkelig chokerende sag, og jeg væmmes ved Mitchells afskyelige opførsel og den smerte, han har forvoldt ofrene, som har udvist et enormt mod ved at stå frem og vidne i retten.«

»Jeg ved, at dette er endnu en sag, som vil påvirke den tillid, folk har til os. Vi gør mere, end vi har gjort i årtier, for at befri Met for dem, der korrumperer vores integritet, herunder har vi investeret millioner af pund i vores professionelle standardteam og ansætte flere betjente og medarbejdere med specialkompetencer og erfaring til at efterforske kriminalitet og forseelser.«

Mitchell blev fyret i december 2023.

Politiet undersøger nu, hvordan Mitchell overhovedet kunne blive optaget i styrken, da han allerede havde begået voldtægter, inden han begyndte som betjent.