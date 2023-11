»Her til morgen har vi underrettet Noas familie om, at hun ifølge vores oplysninger blev kidnappet til et sted nær Shifa.«

Ordene stammer fra en talsperson fra Israels militær og er den seneste udmelding i krigen om Gazastribens største hospital. De er kommet sammen med en række opsigtsvækkende billeder.

På den første video kan man se en gruppe mænd – nogle af dem bevæbnede – føre en mand hastigt gennem noget, der minder om en lobby med en lyseblå trøje oppe over hovedet.

Den næste video ser ud til at vise læger tage imod en såret mand på en båre. Den sårede mand er fulgt af en række mænd i civil. Flere af dem med våben.

Begge videoer ser ud til at stamme fra overvågning på et hospital. Og ifølge Israels hær – IDF – så er der tale om to gidsler, der blev taget ved Hamas' terrorangreb på Israel 7. oktober og siden ført til Gazastribens største hospital al-Shifa.

Dermed optrapper Israel beskyldningerne mod terrorbevægelsen Hamas for at bruge hospitalet, der har været centrum for kampe i ugevis, som en slags kommandocentral.

Det er potentielt voldsomme anklager.

»Hvis et gidsel er blevet syg eller såret, så kan de blive behandlet på hospitalet, men hvis det ikke er af medicinske grunde og bare for at opbevare dem på hospitalsområdet, så deltager hospitalet i en krigsforbrydelse,« siger Kenneth Buhl, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Screengrab fra en video, der ifølge IDF viser et gidsel, der føres ind på al-Shifa-hospitalet efter terrorangrebet på Israel 7. oktober. Foto: Israel Defense Forces/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Screengrab fra en video, der ifølge IDF viser et gidsel, der føres ind på al-Shifa-hospitalet efter terrorangrebet på Israel 7. oktober. Foto: Israel Defense Forces/Reuters/Ritzau Scanpix

Krigen har ikke kun raset omkring al-Shifa-hospitalet. Der har også raset en informationskrig angående hospitalet, som ligger i Gaza by i den nordlige del af striben.

Hamas nægter kategorisk at have en kommandocentral i eller under al-Shifa.

Israel derimod har fremlagt materiale for at bevise, at netop al-Shifa længe er blevet benyttet af terrorbevægelsen. Som et slags menneskeligt skjold.

»Der er mange hvis'er omkring hospitalet. Og de videoer, der er fremlagt, som skal vise tunneler under hospitalet, hverken beviser eller modbeviser, at Hamas bruger al-Shifa som base,« siger Kenneth Buhl.

»Hamas virker til at have tunneler og gange i området, men i hvilket omfang er svært at sige,« lyder det fra Kenneth Buhl.

Et af de helt nye stridspunkter, når det gælder hospitalet er den 19-årige, kvindelige israelske soldat Noa Marciano. Hun blev lige som de to personer beskrevet tidligere i artiklen, taget som gidsel af Hamas ved terrorangrebet 7. oktober.

Ifølge Hamas blev Noa Marciano dræbt i forbindelse med israelske angreb på området omkring al-Shifa 9. november.

Men det afviser Israel.

Ifølge IDF skal billedet vise en gruppe bevæbnede Hamas-terrorister på al-Shifa-hospitalet i Gaza by. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ifølge IDF skal billedet vise en gruppe bevæbnede Hamas-terrorister på al-Shifa-hospitalet i Gaza by. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

»I forbindelse med IDFs luftangreb i området, blev Hamas-terroristen, som holdt Noa fanget, dræbt, og hun blev såret i angrebet, men ikke livstruende. Noa blev flyttet ind i Shifa-hospitalet, hvor hun blev myrdet af en anden Hamas-terrorist,« lyder det i en udtalelse fra en IDF-talsperson.

Netop situationen omkring al-Shifa er yderst ømtålelig for Israel.

Gentagne gange er der blevet sået tvivl om de oplysninger, som IDF har fremlagt angående en Hamas-base på området – hvilket har været Israels begrundelse for angreb i området.

Men problemerne for Israel omkring al-Shifa stikker endnu dybere end eventuelle Hamas-tunneler og kommandocentraler under Gazastribens største hospital.

»Uanset om hospitalet bruges som menneskeligt skjold, så skal Israel forholde sig til sårbare personer. Israel står i en svær situation,« siger Kenneth Buhl.