I flere uger har hun ikke vist sig offentligt, den tidligere amerikanske førstedame Melania Trump.

Det fik spekulationerne til at rulle, og de tog især fart, da der blev delt et billede af familien Trump fra juledagene.

På billedet ser man både parrets fælles søn Baron, Ivanka Trump og selvfølgelig den tidligere præsident, men Melania glimrede ved sit fravær.

I går bekræftede Donald Trump så, at slovenskfødte Melania Trump har været fraværende, fordi hun plejer sin syge mor.

Det skete under en tale til en nytårsfejring i Mar-a-Lago i Florida.

»I øjeblikket er hun på hospitalet med sin mor. Hendes mor Amalija er meget syg. Forhåbentlig kommer hun sig,« sagde 77-årige Donald Trump om sin 78-årige svigermor.

Under talen kom det også frem, at Amalija modtager behandling på et hospital i Miami.

Donald Trump kæmper i disse dage et større juridisk spørgsmål.

Indtil videre har delstaterne Maine og Colorado valgt at fjerne Donald Trump fra stemmesedlerne, fordi de lokale retsinstanser mener, at Donald Trump opildnede til stormløbet mod kongressen 6. januar 2021.

På trods af de juridiske vanskeligheder er Donald Trump stadig storfavorit til at blive republikanernes modkandidat til Joe Biden.