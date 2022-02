De har brugt weekenden i kælderen i ly for skud. En taske står pakket og klar i tilfælde af, at den sidste udvej – flugt – må blive løsningen.

Den ukrainske Manha-familie har intet tilbage, hvis de vælger at flygte.

De bor i den ukrainske landsby Novognativka i Donesk området tæt på den russiske grænse, hvor de i løbet af weekenden har oplevet intense beskydninger.

Nu er både gas og elforsyningerne også kappet.

Der er intet gas og strøm tilbage hos familien Manha i Novognativka. Foto: AP Vis mere Der er intet gas og strøm tilbage hos familien Manha i Novognativka. Foto: AP

»Jeg ser kun beskydninger og ødelæggelser. Jeg ved ikke, hvem der skyder. Jeg er ikke specialist, så jeg kan ikke vide det,« siger 54-årige Nadezhda Manha til nyhedsbureauet The Associated Press.

Hun bor med sin 23-årige datter, Anastasia Manha, og hendes to børnebørn 4-årige Sophia og den bare to måneder gamle dreng Mykyta.

»Hvor skal vi tage hen? Og hvordan er det, når vi kommer tilbage? Der vil ikke være andet tilbage end ruiner,« konkluderer hun.

Volden i det østlige Ukraine er steget i de seneste dage, fordi Ukraine og de regioner, som er besat af oprørere, anklager hinanden for eskalering.

Der er store huller efter skudepisoder i det østlige Ukraine. Foto: AP Vis mere Der er store huller efter skudepisoder i det østlige Ukraine. Foto: AP

Lokale i området fortæller til AP, at 16 huse er skadet af skud i løbet af weekenden, og de mener, at det er de prorussiske separatister, der står bag beskydningerne af civile.

»Du kan se deres positioner herfra. Hvid røg. De skød derfra lige nu,« fortæller 60-årige Ekaterina Evseeva«

»Det er værre end i 2014. Der kæmpede de mindre. Nu beskyder de os hver dag. Vi er tæt på et nervøst sammenbrud, og vi har ingen steder at flygte til. Hvis jeg bare havde penge, kunne jeg flygte. Men jeg kan ikke overleve for en pension på 70 dollar.«

Hun har en bøn til særligt den ukrainske og den russiske præsident:

»Stop krigen. Sig, til Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin at de skal stoppe det her. Jeg kan ikke leve på den her måde. Alle her vil sige det samme. De bliver nødt til at finde en løsning. Også USA. Vi lider. Vi er bare mennesker. Den anden dag så jeg min nabo og hendes to måneder gamle baby flygte ned i kælderen. Det burde ikke være sådan her.«