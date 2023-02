Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Beboerne er ganske enkelt knuste.

Det er de, fordi et afsporet godstog med farlige stoffer i starten af februar eksploderede ved den lille by East Palestine i den amerikanske delstat Ohio. Det betød, at man måtte evakuere 2.000 personer i området.

Beboerne Lisa og John Hammers liv har herefter slået en kolbøtte.

»Det har fuldstændig ødelagt vores liv. Jeg er på det punkt nu, hvor jeg vil væk herfra. Vi skal flytte. Vi kan ikke gøre det mere,« siger John Hammer til BBC og tilføjer.

Foto: DUSTIN FRANZ Vis mere Foto: DUSTIN FRANZ

»Jeg mister så meget søvn. Jeg har allerede været til lægen to gange, og jeg tager angstpiller,« siger John Hammer.

Lisa Hammers og John Hammers forklarer, at hændelsen særligt hjemsøger dem psykisk.

John Hammer kalder eksplosionen for East Palestines 'Tjernobyl'. En henvisning til den atomulykke, som udspilede sig tilbage i april 1986 i det daværende sovjetiske Ukraine.

Foto: MAXAR TECHNOLOGY Vis mere Foto: MAXAR TECHNOLOGY

Godstogsselskabet, der var involveret i ulykken, Northfolk Southern, har meldt ud, at transporten blev udført under forsvarlige forhold.

I alt blev 38 ud af 150 vogne afsporet. 11 af dem indeholdt farlige kemiske stoffer.

Myndighederne har været ude og måle luften, hvor de nåede frem til, at luften ikke var farlig.

Alligevel har der været adskillige meldinger om døde dyr i lokalområdet.