Lækkede dokumenter viser, at værter for COP28 ville bruge topmødet til at indgå olieaftaler, skriver BBC.

Værterne for det kommende klimatopmøde COP28, De Forenede Arabiske Emirater, havde planlagt at bruge møder med udenlandske ledere ved COP28 til at indgå aftaler om at sælge olie og gas.

Det viser dokumenter, som den britiske tv-station BBC er kommet i besiddelse af.

Dokumenterne er udarbejdet af Emiraternes COP28-team til topmødets formand, Sultan Ahmed al-Jaber.

Han var på den måde klædt på til at holde møder med mindst 27 repræsentanter for udenlandske regeringer.

Blandt de notater, al-Jaber angiveligt fik, var der flere punkter, der omhandlede det statslige olieselskab Adnocs interesser i olie og gas.

Dokumenterne er blevet lækket af en såkaldt whistleblower.

En talsmand for COP28 siger til nyhedsbureauet Reuters, at dokumenterne er "upræcise" og ikke er blevet brugt ved møder.

- Det er ekstremt skuffende at se BBC bruge ubekræftede dokumenter i deres journalistik, skriver talsmanden i et svar til Reuters.

BBC skriver, at Emiraternes COP28-team ikke afviser, at møder i forbindelse med klimatopmødet skulle bruges til at tale forretning. Men "private møder er private", lyder det ifølge BBC.

FN's Klimasekretariat, UNFCCC, som er ansvarlig for afholdelsen af COP-møderne, siger til tv-stationen, at det er et afgørende princip for klimamødernes værtslande, at de "forpligter sig til at være upartiske".

FN's generalsekretær, António Guterres, blev på et pressemøde mandag spurgt til rapporten.

- Jeg kan ikke tro det, lød hans svar ifølge nyhedsbureauet AFP.

I forvejen har klimaaktivister kritiseret, at al-Jaber er udpeget til at skulle lede klimaforhandlingerne.

Jaber er chef for det statslige olieselskab Adnoc. Aktivisterne er bekymrede for, at han ikke vil kunne være neutral, som det er krævet af en formand for en COP.

COP28 indledes torsdag i Dubai.

På klimatopmødet vil internationale ledere for første gang gøre status over, hvor langt verden er kommet, siden klimaaftalen i Paris blev indgået i 2015.

Parisaftalen har som mål at begrænse temperaturstigningen til et godt stykke under 2 grader og forsøge at begrænse den til 1,5 grader i forhold til før industrialiseringen, hvor vi begyndte at brænde kul og olie af.

De fleste forskere er enige om, at en udfasning af fossile brændsler som olie og gas er afgørende, hvis målet skal nås.

/ritzau/