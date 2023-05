Det kostede et etårigt barn livet, og hele 23 mennesker savnes, efter at en flodhest angreb en kano fyldt med passagerer på en flod i Malawi.

Kanoen havde 37 mennesker om bord, og de var på vej over floden Shire mod deres marker i Mozambique tidligt mandag morgen.

Tretten passagerer blev reddet, ifølge myndighederne, skriver Sky News.

De 23 savnede passagerer frygtes alle omkommet. Eftersøgningen har varet mere end 24 timer, oplyser politiets talskvinde Agnes Zalakoma.

Denne flodhest er svær at få øje på. Foto: RAUL ARBOLEDA

»Det er farligt, for floden er ikke dyb, og der er krokodiller som ofte angriber folk. Og så er der flodheste som forårsager tilfælde, som den vi kæmper med,« sagde Zalakoma til CNN.

Abida Mia, der er regeringstalskvinde, siger at de lokale har fortalt hende, at flodheste ofte skaber problemer i området.

Flere ønsker at de bliver flyttet fra området, siger hun.

Flodhesten er et af verdens farligste dyr. Den kan bide en kano over i to dele med sine stærke kæber ifølge National Geographic.

I december sidste år blev en toårig dreng fra Uganda dræbt af en flodhest. Den slugte halvdelen af hans krop, før den spyttede ham ud igen, sagde politiet i Uganda.

En flodhest vejer som voksen over 3.500 kilo. Kun elefanten er tungere af landjordens dyr.

Der er mellem 115.000 og 300.000 vilde flodheste i verden.