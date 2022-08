Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er de færreste, der vil klage over en bonus på knap 2,9 millioner kroner.

Men for den italiensk bankmand, Fabio Filippi, var sådan en 'lille' bonus »fuldstændig uacceptabelt.«

Fabio arbejdede for banken BNP Paribas London og havde en grundløn på godt 250.000 euro om året – svarende til 1,8 millioner danske kroner.

Men da cheferne for den franske bank erfarede, at bankmandens præstationer var faldet, valgte man at skære i hans bonus for 2016 med 140.000 euro. Det skriver det tyske medie Bild.

Og det var en nyhed, som Fabio Filippi ikke tog særlig godt imod.

For ifølge Bild fik bankmanden angiveligt et raserianfald, råbte af sine chefer og anklagede dem for racisme. Fabio mente, at han kun fik skåret i sin bonus, fordi han ikke var fransk.

Et år senere blev han fyret af banken, efter at hans præstationer fortsat var faldende, og han derfor blev betragtet som en »dyr ressource, der ikke tilføjede nogen værdi.«

Den italienske bankmand arbejdede for banken BNP Paribas indtil 2018. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Den italienske bankmand arbejdede for banken BNP Paribas indtil 2018. Foto: BENOIT TESSIER

Men det stoppede ikke her. For Fabio valgte at sagsøge sin tidligere arbejdsgiver for uberettiget fyring og et »alt for lille beløb« i bonus.

Dommeren afviste retssagen, fordi banken kunne dokumentere via årsrapporter, at Fabios præstationer faktisk var faldende.