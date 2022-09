Lyt til artiklen

Den australske kanininvasion begyndte med bare 24 vilde dyr. De blev sendt fra England i år 1869. Det bekræftes af en ny undersøgelse.

Forskerne har brugt historie og genetiske data for at spore kaninerne tilbage til deres oprindelige importør.

Han hed Thomas Austin, og han importerede de vilde kaniner for at jage dem. Det skriver den australske tv-station ABC.

De to dusin af vilde kaniner udløste en biologisk invasion af hele Australien. Det fremgår af studierne, der er offentliggjort i en rapport.

Forfatterne refererer til kaninerne som 'en af de mest ikoniske og ødelæggende biologiske invasioner, der er optegnet i historien'.

De fandt et link til kaninernes 'forfædre' ved at bruge genetikken. Og samtidig hævder de, at de vilde kaniner havde en bedre chance for at tilpasse sig – eller invadere – Australien.

En af forfatterne bag undersøgelsen, Mike Letnic fra universitetet i New South Wales, siger, at de tidligere importerede kaniner, der var gjort tamme, ikke faldt til på samme måde.

»Da de vilde kaniner kom til Australien, så var det kaninerne, som overlevede den lange rejse fra England.

En hare er klar til at blive sluppet fri fra et amerikansk dyreinternat. Foto: Robert F. Bukaty

De ankom uden nogen sygdom. Der var relativt få dyr, der jagede dem. Og de trivedes så godt, at hele Australien snart fik kaniner,« siger Letnic.

Før Anden Verdenskrig var kaniner med til at holde liv i mange industrier. Kaninkød var en af de mest spiste retter i Australien.

»Hvis man læser de gamle optegnelser, så var der en utrolig mængde kaniner.

Studiet viser, hvor forsigtige vi skal være, når vi bringer et dyr ind for første gang,« siger professor Mike Letnic.