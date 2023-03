Lyt til artiklen

En uhyggelig video, hvor det der ligner en 13-årig pige bliver tortureret og får tæv, bliver spredt på de sociale medier.

Offeret blev angiveligt bundet, knivstukket, brændt og ramt med glasflasker i de rædselsvækkende optagelser.

Australsk politi har bekræftet den timelange video og har samtidig bekræftet, at tre piger var blevet anklaget for hændelsen.

Queensland Police nægtede at kommentere, om de var bekendt med de personlige oplysninger, der blev delt omkring de mulige gerningsmænd, og om der var truffet ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dem, der bor på adressen.

Offeret blev udsat for timevis af brutalitet.

»Vi kan ikke bekræfte denne adresse,« sagde Queensland Police i en erklæring.

»Da denne sag er for retten, ville det være upassende at kommentere yderligere.«

Det kan være strafbart at dele videoer af overfald, og dansk politi har tidligere opfordret til at slette materialet, hvis man modtager det.

Offerets mor sagde, at pigens ansigt var 'uigenkendeligt' efter det påståede angreb, som fandt sted under en overnatning i et hjem i Tewantin i Queensland tidligere på måneden.

Den sårede pige blev tvunget til at tilbringe en uge på hospitalet, da hun led af et knivstik i knæet, et brækket håndled og kraftige forstuvninger.

Men i en tidligere pressemeddelelse opfordrede Queensland Police offentligheden til ikke at dele indhold relateret til hændelsen online.

»Politiet appellerer til folk om ikke at dele nogen billeder eller visioner i forbindelse med denne hændelse af respekt for ofret og for ikke at øge fokus på de involverede,« hedder det i meddelelsen.