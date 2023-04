Dybhavsdykkere har fundet vraget af det japanske skib, som blev sænket ud for Filippinerne, hvor næsten 1.000 australske tropper og civile under Anden Verdenskrig omkom.

Sænkningen var Australiens værste maritime katastrofe. Og det værste var, at det var en amerikansk undervandsbåd, som sænkede skibet.

Amerikanerne var ikke klar over, at skibet var fyldt med krigsfanger, der var fanget under kampene på Papua New Guinea.

Skibet, 'Montevideo Maru', sank i juli 1942.

Vraget af 'Montevideo Maru'. Det får nu fred som en krigskirkegård, lover Silentworld Foundation. Foto: Silentworld Foundation

Om bord var 979 australiere sammen med 33 norske sejlere og 20 japanske vagter og mandskab, der omkom.

Selve missionen blev organiseret af en australsk maritim arkæologisk gruppe, Silentworld Foundation. Det fik hjælp af det hollandske dybhavsfirma Fugro.

Vraget blev lokaliseret ved hjælp at en undervandsmaskine, en AUV, på en dybde af cirka 4.000 meter.

Kaptajn Roger Turner fortæller til BBC, at 'det er en krigskirkegård nu, en grav, der skal behandles med respekt'.

Besætningen i færd med at analysere data. Foto: Silentworld Foundation

Det nærmeste, AUVen kom til vraget, var 45 meter.

»Det var et øjeblik fyldt med følelser at se vraget af skibet. At se de lukkede dæksler, hvor fangerne blev holdt under rejsen.«

Vraget bliver aldrig forstyrret, lover Silentworld.

Kun tre redningsbåde slap væk i de 11 minutter, det tog 'Montevideo Maru' at synke. 102 japanske besætningsmedlemmer og vagter roede ind til Filippinerne.

Silentworld siger, at de 1.089 ofre kom fra 14 nationer.

Eftersøgningen begyndte 6. april i Det Sydkinesiske Hav.

Vraget blev fundet 12 dage senere.