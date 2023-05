En 'antikapitalist-café i Canada, ved navn The Anarchist, har måttet lukke efter lidt over et år.

'Betal, hvad du kan' var caféens motto, og den lukker med månedens udgang.

Butikken i Toronto åbnede i marts 2022, og den lukker 30. maj i år. Ejeren siger i en udtalelse, at »manglen på kontanter og kapital fra bankerotte kilder« er årsagen. Det skriver New York Post.

De tilbød kaffe til kunderne med et 'betal hvad du kan'-skilt. For andre drikkevarer tog de penge for at overleve.

De tillod også offentligheden at bruge deres toiletter – og hænge ud uden at købe noget.

Forretningen havde også en række radikale bøger, kunstværker, T-shirt og meget andet til salg.

Den såkaldte 'antikapitalist-café og forretning' fik folk til at spærre øjnene op, da den først åbnede. Specielt fra de konservative kræfter.

De kaldte ejeren for dobbeltmoralsk for at kræve så meget i betaling, når han hævdede at være imod de kapitalistiske værdier.

På trods af lukningen har ejeren, Gabriel Sims-Fewer, kaldt sin 'kortlevede business' en 'stor succes'.

»Uheldigvis har manglen på kontanter fået mig til at lukke butikken,« siger han i en udtalelse på The Anarkists hjemmeside.

Han sluttede sin udtalelse med en bunke besværgelser:

»F-k de rige. F-k politiet. F-k staten. F-k den koloniale dødslejr, vi kalder 'Canada.« Med disse ord sagde Sims-Fewer farvel.