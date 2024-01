Kigger Google med, når brugere er i 'privat'-browser på internettet?

Det blev gigantvirksomheden i hvert fald anklaget for tilbage i 2022. Nu indgår Google forlig i retssagen om privatlivets fred til et svimlende beløb på knap 34 milliarder kroner.

Det skriver abc News.

En gruppe personer lagde sag an mod virksomheden for at udspionere brugere, der brugte 'inkognito'-tilstanden i Chrome-browser, hvor de påstår, at Google alligevel har sporet deres brugeres færd på internettet.

Gruppesøgsmålet lagde vægt på, at Google 'vildledte' deres brugere til at tro, at deres aktiviteter på internettet ikke kunne spores, når de benyttede sig af 'inkognito'-tilstanden.

De mente, at Googles reklameteknologier fortsat registrerede detaljer om brugernes færd på internettet på trods af, at de troede, at deres digitale spor ville være skjult i den private-tilstand, skriver mediet.

Derudover mente sagsøgerne, at Google fik en 'uoverskuelig mængde information' om deres brugere, når de får adgang til, hvad folk laver i private-browsere.

Forliget, der blev indgået torsdag, skal endnu godkendes af en føderal dommer.