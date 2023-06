Han sidder i forvejen i fængslet dømt for mord.

Og nu har hollandske Joran van der Sloot fået endnu flere problemer.

Han er nemlig blevet banket i et fængsel i Peru.

Det bekræfter hans advokat, Maximo Altez, overfor ABC News.

Beth Holloway er mor til Natalee Holloway, som forsvandt tilbage i 2005. Moderen har betalt 25.000 dollar for at få at vide, hvor hendes datters jordiske rester er gemt, men tippet var falsk. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Beth Holloway er mor til Natalee Holloway, som forsvandt tilbage i 2005. Moderen har betalt 25.000 dollar for at få at vide, hvor hendes datters jordiske rester er gemt, men tippet var falsk. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/Ritzau Scanpix

Den hollandske statsborger står netop overfor at skulle udleveres til USA, hvor han er anklaget for afpresning og bedrageri i forbindelse med, at teenageren Natalee Holloway forsvandt sporløst i 2005.

Den dengang 18-årige Holloway blev sidst set sammen med van der Sloot og to andre mænd udenfor en natklub på Aruba for 18 år siden.

Hollænderen og de to andre blev sat i forbindelse med hendes forsvinden og sigtet, men de blev siden løsladt, da der manglede beviser.

Men nu spøger Holloway-sagen så igen.

Van der Sloot skulle angiveligt have afpresset familien Holloway for 25.000 dollar, som han krævede for at fortælle, hvor de kunne finde datterens jordiske rester.

Da han havde fået pengene, udpegede hollænderen et sted for en advokat.

Men tippet viste sig at være falsk.

Og nu skal det så afgøres, om han skal betale pengene tilbage.

Ifølge van der Sloots advokat skulle tæskene i fængslet dog ikke have noget med denne sag at gøre. Det skulle nærmere handle om et internt bandeopgør inden for murene.

Van der Sloot er blevet indlagt på Challapalca-fængslets sygeafdeling, og han har bedt om at blive overført til et andet fængsel hurtigst muligt.

I 2012 blev hollænderen idømt 28 års fængsel for at have myrdet den 21-årige Stephany Flores på sit hotelværelse i Peru.