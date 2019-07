Den amerikanske rigmand Jeffrey Epstein er nu officielt tiltalt for at have udført menneskehandel med henblik på prostitution tilbage i 00'erne.

Ifølge anklagerne skal Jeffrey Epstein, der tidligere har være gode venner måde både Bill Clinton og præsident Donald Trump, have misbrugt mindreårige seksuelt.

Derudover har den 66-årige tidligere kapitalforvalter angiveligt også betalt nogle af sine ofre for at hverve flere mindreårige. Det skriver The Guardian.

Pigerne, der i nogle tilfælde var så unge som blot 14 år, fik ifølge tiltalen op til flere hundrede dollars for at have sex med Jeffrey Epstein.

Demonstranter holder skilte med Donald Trumop og Jeffrey Epstein foran retsbygningen i New York City den 8. juli. Foto: STEPHANIE KEITH Vis mere Demonstranter holder skilte med Donald Trumop og Jeffrey Epstein foran retsbygningen i New York City den 8. juli. Foto: STEPHANIE KEITH

Ifølge Dagbladet har anholdelsen - og altså nu tiltalen - mod Epstein skabt en så ophedet stemning i Donald Trumps administration, at præsidenten i skrivende stund bevidst ikke har tweetet et eneste ord om sagen.

Ikke desto mindre har sagen mod multimilliardæren, som New York Magazine for 17 år siden kaldte 'den internationale, mystiske pengemand' formået at sende både Bill Clinton og Trump direkte i spotlyset.

Den 66-årige rigmand er anklaget for at have etableret et netværk, der gjorde det muligt for ham at udnytte og misbruge snesevis af mindreårige piger seksuelt i perioden fra 2002 til 2005. Hvis han bliver kendt skyldig, kan han se frem til op til 45 år i fængsel.

I 2002 var den tidligere præsident Bill Clinton med på hele 26 ture i den dengang mystiske rigmands privatfly, viser passagerlister fra det pågældende år.

Selvsamme år talte den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, i rosende vendinger om Jeffrey Epstein over for New York Magazine.

»Jeg har kendt Jeff i 15 år. Han er en fantastisk fyr og yderst sjov at være sammen med. Folk siger endda, at han kan lide smukke kvinder ligeså meget som mig. Mange af dem er til den unge side, ingen tvivl om det. Han nyder sit sociale liv,« lød det fra Trump.

Trods de tidligere udtalelser har Donald Trump - gennem en advokat - nægtet at have et forhold til Jeffrey Epstein.

Epstein er i forvejen registreret sexforbryder. I 2008 indgik han nemlig en aftale med myndighederne i Florida, efter at have overtalt to piger - deriblandt en mindreårig - til at tage mod penge for seksuelle ydelser.

Bill Clinton har delt en skriftlig udtalelse, hvori han tager afstand fra den gamle sag samt fra de nye påståede forbrydelser, som Epstein netop er blevet tiltalt for.

Den tidligere præsident udtaler, at han 'ikke har snakket med Epstein i et årti', og at han ikke kender noget til 'de forfærdelige forbrydelser'.

I forbindelse med sagen har politet angiveligt fundet nøgenbilleder af mindreårigepiger under en ransagning af rigmandens 4600 kvadratmeter store hjem på Manhattan i New York.

Billederne var angiveligt noteret med fornavn og en 'cirka'-alder.

Ifølge Dagbladet skal de unge piger være blevet tvunget til at klæde sig af og være nøgne, når de masserede 'husets herre', som gerne skulle have massage to gange om dagen. Ifølge tiltalen fik pigerne løbende betaling for 'tjenesterne', så længe de lovede at forsøge at rekruttere nye, unge massører.

Dagbladet skriver endvidere, at Jeffrey Epstein allerede i 2003 blev et kendt ansigt, da blandt andet Trump, den britiske prins Andrew og skuespilleren Kevin Spacey begyndte at blive faste gæster i hans ekstravagante hjem i Palm Beach, Florida.

I sagen med de to mindreårige tilbage i 2008 slap Epstein med en fængselsstraf på 13 måneder efter et finansielt forlig, som efterfølgende blev stærkt kritiseret flere steder fra.



Den daværende statsadvokat, Alexander Acosta, er den i dag arbejdsminister i Trumps regering.