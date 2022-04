Den populære skuespiller, Angelina Jolie, er i det krigshærgede Ukraine.

En video viser, at hun er set på en café i Lviv, og over for B.T. bekræfter FNs flygtningeorganisation, UNHCR, at hun rejser i området.

»Angelina Jolie rejser i regionen på egen hånd, og UNHCR har ingen involvering i dette besøg,« oplyser en talsperson fra UNHCR i en mail.

Angelina Jolie har siden 2012 været særlig udsending for UNHCR, hvor hun har fokus på store kriser og massefordrivelse af mennesker.

Så sent som i marts var hun i Yemen med UNHCR, men turen til Ukraine foregår altså på egen hånd.

Lørdag eftermiddag er hun blevet set på en café i Lviv. Det viser en video, som den ukrainske journalist Mayya Podgorodetskaya har delt på sin Facebook-profil.

På videoen ser man hollywoodstjernen med en rygsæk over den ene skulder skrive et par autografer og give et vink til gæster på cafeen.

Lviv betragtes som et af de mere sikre områder i Ukraine, men den vestlige by er også blevet ramt af russiske angreb.

Det er endnu uvist, hvorfor Angelina Jolie er i Ukraine, og hvad programmet er.

I begyndelsen af april besøgte hun ifølge flere medier ukrainske flygtningebørn på et hospital i Rom.

»Jeg beder for krigens afslutning. Det er den eneste måde at stoppe lidelserne og flugten fra konfliktområderne,« udtalte hun ifølge flere medier.

Gennem årene har Angelina Jolie gjort en stor indsats for flygtninge, oplyser UNHCR.

Før hun blev særlig udsending for flygtningeorganisationen, var hun goodwillambassadør i mere end ti år.

»Hun har arbejdet utrætteligt, udført over 50 feltmissioner og er blevet en indflydelsesrig fortaler i spørgsmål om flygtninge og fordrivelse,« står der på UNHCRs hjemmeside.