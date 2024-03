Avdijivkas fald er en vigtig sejr for russerne, men ikke nødvendigvis dårligt for Ukraine, siger analytiker.

Rusland vandt en af sine hidtil største sejre i krigen mod Ukraine, efter at russiske styrker i weekenden fik kontrol over den velbefæstede, østukrainske by Avdijivka.

Det skete efter lange, blodige slag, der førte til, at de ukrainske soldater var ved at løbe tør for ammunition og måtte trække sig tilbage.

Men selv om det er en stor russisk sejr, er tilbagetrækningen ikke nødvendigvis en dårlig ting for Ukraine, siger Alexander Høgsberg Tetzlaff, der er major i hæren og militæranalytiker hos Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.

- Ukrainerne giver terræn til gengæld for at påføre russerne store tab. Det kan være en fornuftig strategi. Både fordi Ukraine er stort land, men også fordi man har brug for at vinde tid.

- Det er Rusland, der tager initiativet lige nu. Så når ukrainerne giver terræn, så giver det også tid til at forberede sig til senere offensiver, siger han.

Alexander Høgsberg Tetzlaff påpeger desuden, at Ukraine ikke har mistet mange tropper eller meget materiel ved tilbagetrækningen. Russerne har derimod lidt store tab v indtagelsen af byen.

Men trods store tab er overtagelsen af byen vigtig for russerne.

Blandt andet kan russerne bruge byen som et logistisk knudepunkt til at styrke frontlinjen. Derudover er sejren også vigtig for den russiske præsident, Vladimir Putin, op mod præsidentvalget i Rusland, siger Tetzlaff.

De ukrainske styrkers tilbagetrækning fra Avdijivka kommer samtidig med, at republikanere i den amerikanske Kongres har blokeret en militær støttepakke på omkring 416 milliarder kroner til Ukraine.

Derfor passer det russerne godt, at man med sejren kan demoralisere Vesten yderligere.

- Nu, hvor der ikke er sikkerhed om store vestlige donationer til Ukraine, kan det være et godt tidspunkt at demoralisere Vesten og splitte os.

Selv om Avdijikvas fald er en af Ruslands største sejre i den snart to år lange krig, så er det ikke et tegn på, at Ruslands offensiv får momentum.

- Ukrainerne trækker sig tilbage til nogle andre yderst velbefæstede stillinger. Så der er ikke noget, der indikerer, at russerne kan tage store landområder, som ukrainerne gjorde ved Kharkiv-offensiven i september 2022.

