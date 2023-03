Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En tur i en rød sportsvogn endte med at give en amerikansk turist røde ører, da han kørte rundt i gaderne i Italien.

Manden, der sad bag rattet i en Ferrari Spider, kørte nemlig rundt et sted, han slet ikke måtte.

Det skriver CNN.

Den amerikanske turist blev mandag først set køre langs Via dei Gondi-gaden i Firenze på en måde, som lokale embedsmænd har beskrevet som 'meningsløs'.

Derefter kørte den 43-årige mand sin røde Ferrari ind på Piazza della Signoria, der er en berømt plads i det historiske centrum af byen og hjemsted for et galleri, som huser nogle af Italiens mest berømte kunstværker.

Det er også en plads, der er for fodgængere. Ikke bilister.

Efter amerikaneren havde parkeret sin bil, der havde schweizisk nummerplade, blev han pågrebet af det lokale politi.

En kontrol afslørede derefter, at manden – foruden at have kørt på et område, han ikke måtte – heller ikke havde de rigtige dokumenter til overhovedet at køre på vejene i Italien.

Her ses et billede fra hændelsen. Foto: Comune di Firenze Vis mere Her ses et billede fra hændelsen. Foto: Comune di Firenze

»Tjek afslørede, at den 43-årige fører af bilen havde et amerikansk kørekort, der ikke overholdt internationale konventioner og ikke havde en international køretilladelse eller officiel oversættelse,« lyder det i en erklæring fra Firenze.

Manden blev anmeldt for at have parkeret i et område forbeholdt fodgængere, for at have kørt mod færdselsretningen og for ikke at have de nødvendige køretilladelser.

Han fik derfor en bøde på 470 euro – knap 3.500 kroner – som han betalte med det samme.