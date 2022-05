En 65-årig præst i en kirke i den amerikanske delstat Indiana har fortalt sine trosfæller, at han havde haft sex med en kvinde for næsten 20 år siden.

Det hele startede, mens hun var teenager, bare 16 år. Det skiver New York Post.

Efter at have hørt den chokerende besked trådte en kvinde frem til mikrofonen. Hun afslørede, at det var hende, der havde været offeret.

Det hele blev optaget på video, og det er siden gået viralt.

»Jeg begik ægteskabsbrud. Det skete for næsten 20 år siden,« sagde præsten John Lowe II ved afslutningen på sin prædiken i kirken i byen Warsaw. Det skriver Fox News.

Præsten bad forsamlingen om tilgivelse, og han sagde, at der ikke var nogen god grund til, at han ventede så længe med at afsløre ægteskabsbruddet.

»Det eneste, jeg kan gøre, er at bede om jeres tilgivelse,« sagde han og annoncerede dernæst, at han ville træde tilbage som præst, hvilket udløste klapsalver fra forsamlingen.

Men tingene blev meget mere alvorlige få sekunder efter, da en kvinde trådte frem med sin mand ved sin side. Hun tog mikrofonen.

Det var ved denne kirke i Indiana, at præsten John Lowe II begik ægteskabsbrud. Foto: Google Maps

»I 27 år har jeg levet et liv i et fængsel. Jeg var kun 16 år, da du tog min mødom på gulvet i dit kontor. Husker du det? Det ved jeg, at du gør,« sagde kvinden, som i dag er i 40erne, til Lowe.

Kvinden sagde, at hendes ældre bror for nylig havde konfronteret hende med, at han havde set hende liggende i en seng med præsten. Hun var kun iført en T-shirt og undertøj, da hun var teenager.

Kvindens ægtemand konfronterede præsten direkte:

»Det er ikke blot ægteskabsbrud. Det er på et andet niveau, når det er tale om en teenager. Det skete over hele ni år . … Folk må stå til ansvar,« sagde han ifølge Fox News.



Den surrealistiske udveksling mellem præsten og hans menighed blev foreviget i et 14 minutter lang videooptagelse samme morgen på Facebook.

Præstens kirke, New Life Christian Church and World Outreach, erkender, at præsten har begået ægteskabsbrud. Affæren med kvinden varede, til hun var langt op i 20erne.

Kirken sender sine dybeste bønner til offeret og udtaler også sin støtte til præsten og hans familie.

Mandag 23. maj sendte præsten John B. Lowe II sin afskedsbegæring til kirken.

I mellemtiden undersøger det lokale politi sagen, fordi det er ulovligt at have samleje med en person, der ikke er fyldt 16 år.

Kvinden i denne sag var dog over den seksuelle lavalder i delstaten Indiana, så foreløbig er ingen blevet sigtet i sagen.