Dugfriske satellitbilleder har rystet amerikanske embedsfolk i Pentagon.

Billederne viser et stort luftskib stationeret ved en fjerntliggende ørkenbase i Kina. Offentligheden har hidtil ikke kendt til satellitbillederne som det amerikanske firma BlackSky har taget.

De er taget tilbage i november, men ser først nu dagens lys. De nye og ukendte billeder har også fået flere luftfartseksperter til at reagere, skriver CNN.

Luftfartseksperter siger, at billederne, taget tre måneder før en kinesisk spionballon blev skudt ned ud for South Carolinas kyst, kunne signalere et bemærkelsesværdigt fremskridt i Kinas luftskibsprogram, der demonstrerer et mere alsidigt og manøvredygtigt fartøj end tidligere set eller kendt.

Helt konkret kan man se et 30 meter langt luftskib på en kilometer lang landingsbane ved et ørkenmilitærkompleks i det nordvestlige Kina.

BlackSky, der er et selskab, der leverer satellitinformation i realtid, offentliggjorde for nylig det første og eneste kendte offentlige billede, der ifølge en tredjeparts efterretningsanalytiker viser et påstået fartøj, der er lettere end luft (LTA), på Korla East Test Site i Kina. Det sjældne billede blev optaget fredag den 4. november 2022 kl. 9.00 lokal tid og er et af kun to billeder blandt mere end 1.000 billeder, der er indsamlet i løbet af et år, og som viser et sandsynligt luftskib på jorden. Foto: BlackSky Vis mere BlackSky, der er et selskab, der leverer satellitinformation i realtid, offentliggjorde for nylig det første og eneste kendte offentlige billede, der ifølge en tredjeparts efterretningsanalytiker viser et påstået fartøj, der er lettere end luft (LTA), på Korla East Test Site i Kina. Det sjældne billede blev optaget fredag den 4. november 2022 kl. 9.00 lokal tid og er et af kun to billeder blandt mere end 1.000 billeder, der er indsamlet i løbet af et år, og som viser et sandsynligt luftskib på jorden. Foto: BlackSky

CNN præsenterede billederne for en række rumfartseksperter, som bekræftede, at de viser et luftskib og en landingsbane, der bruges til at opsende luftskibe, samt en massiv, næsten 275 meter lang luftskibshangar.

»Et luftskib som dette kunne bruges som en 'ubåd i himlen', og det ser ud til at have højteknologiske fremdrifts- og navigationsevner, som ville gøre det muligt for den at svæve over et område i en længere periode,« sagde Jamey Jacobs, administrerende direktør for Oklahoma Aerospace Institute.

En højtstående embedsmand i forsvarsministeriet afviste at kommentere over for CNN, hvilke trusler luftskibet repræsenterer i Kinas arsenal, men sagde, at da det er oplagt, at Pentagon vil være opmærksom på det.

»Du kan forvente, fordi det er tilgængeligt via satellitbilleder, at vi sporer objektet,« sagde embedsmanden.