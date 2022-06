Lyt til artiklen

Fire meter fra mund til hale og en vægt på 300 kilo.

En kæmpe rokke er blevet fanget i Mekong-floden i Cambodja. Og det er den største registrerede ferskvandsfisk, ifølge forskere fra blandt andet Cambodia og USA.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Rokken, der blev fanget 13. juni, blev fanget af en lokal fisker syd for Stung Treng i det nordøstlige Cambodja.

Fiskeren meddelte nyheden til et nærliggende hold af videnskabsmænd fra Wonders of the Mekong-projektet, som har offentliggjort sit bevaringsarbejde i samfund langs floden.

Forskerne ankom få timer efter at have modtaget et opkald efter midnat med nyhederne og var forbløffede over, hvad de så.

The world's biggest freshwater fish, a giant stingray, that weighs 661 pounds (300 kilograms) is pictured with International scientists, Cambodian fisheries officials and villagers at Koh Preah island in the Mekong River south of Stung Treng province, Cambodia June 14, 2022. Picture taken with a drone on June 14, 2022. Chhut Chheana/Wonder of Mekong/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES NO ARCHIVES Foto: CHHUT CHHEANA/WONDERS OF MEKONG Vis mere The world's biggest freshwater fish, a giant stingray, that weighs 661 pounds (300 kilograms) is pictured with International scientists, Cambodian fisheries officials and villagers at Koh Preah island in the Mekong River south of Stung Treng province, Cambodia June 14, 2022. Picture taken with a drone on June 14, 2022. Chhut Chheana/Wonder of Mekong/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES NO ARCHIVES Foto: CHHUT CHHEANA/WONDERS OF MEKONG

»Ja, når du ser en fisk på denne størrelse, især i ferskvand, er det svært at forstå, så jeg tror, ​​at hele vores hold var lamslåede,« sagde Wonders of the Mekong-leder Zeb Hogan i et onlineinterview fra University of Nevada i Reno, USA.

Universitetet samarbejder med Cambodian Fisheries Administration og USAID, den amerikanske regerings internationale udviklingsagentur.

Rokkens fangst handlede ikke kun om at sætte en ny rekord, men også noget andet.

»Det faktum, at fiskene stadig kan blive så store, er et håbefuldt tegn for Mekong-floden,« sagde Hogan og bemærkede, at vandvejen står over for mange miljømæssige udfordringer.

Den tidligere rekord for en ferskvandsfisk var en 293-kilogram (646-pund) Mekong-gigantisk havkat, opdaget i Thailand i 2005.

Lokale beboere gav rokken tilnavnet 'Boramy' eller 'fuldmåne' på grund af dens runde form, og fordi månen var i horisonten, da den blev befriet 14. juni.

Ud over æren af ​​at have fanget rekordfangsten, så blev den heldige fisker kompenseret for sit 'tab', hvilket betød, at han modtog en betaling på omkring 600 dollar.