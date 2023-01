Lyt til artiklen

Torsdag har den russiske præsident Vladimir Putin bedt om våbenhvile i Ukraine fredag og lørdag i forbindelse med julen i den ortodokse kirke.

Men det har Ukraine og præsident Volodymyr Zelenskyj afvist blankt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»For det første. Ukraine angriber ikke fremmed territorium og dræber ikke civile, som Rusland gør,« skriver præsidentrådgiver Mykhailo Podoljak nu på Twitter og fortsætter:



»For det andet. Rusland skal forlade de besatte områder – først da vil de få en 'midlertidig våbenhvile'. Hold hykleriet for jer selv,« lyder det.«

Der er juledag i den ortodokse kirke lørdag, og russerne ønsker, at der skal sættes en stopper for krigshandlingerne fra klokken 12 fredag til midnat lørdag aften.

Tidligere torsdag opfordrede lederen af den russisk-ortodokse kirke, patriark Kirill, til, at russerne og ukrainerne lagde deres våben i anledning af højtiden. Det er blandt andet på baggrund af den opfordring, at Putin har erklæret våbenhvile.

»Set i lyset af en udtalelse fra hans hellighed Patriark Kirill har jeg instrueret forsvarsministeren for den russiske føderation i at introducere en våbenhvile langs hele frontlinjen i Ukraine fra klokken 12 fredag 6. januar til midnat lørdag 7. januar,« sagde Putin i en udtalelse ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

»Da et stort antal af borgere i kampzonerne er medlem af den ortodokse kirke, opfordrer vi Ukraine til at erklære våbenhvile og give dem mulighed for at gå i kirke juleaften samt juledag.«

Det er første gang siden krigens udbrud i slutningen af februar sidste år, at Rusland har erklæret en våbenhvile.