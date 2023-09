De er vant til at kunne brage afsted på deres Autobahn med speederen i bund.

Derfor har tyskerne da også nærmest fået et chok, da et ægtepar, på en tur over grænsen, fik beslaglagt deres bil for at køre for hurtigt.

Det skriver Bild.

'I Danmark har myndighederne beslaglagt et tysk ægtepars bil! De kørte for hurtigt – og danskerne reagerede knaldhårdt!,' skriver mediet.

Det tyske ægtepar kørte 107 kilometer i timen, hvor de måtte køre 50.

Overtrædelsen fandt sted i Brøns i Tønder Kommune.

Parret blev snuppet i en fartkontrol, og de måtte pænt aflevere nøglerne til bilen, som senere blev beslaglagt.

Ifølge Bild siger chefen for det lokale færdselspoliti:

»Vi er glade for, at dette køretøj blev beslaglagt. At køre med sådan en hastighed er helt uacceptabelt.«

Bild introducerer tyskerne til begrebet vanvidsbilisme, hvor alle der køre mere end 100 procent over det tilladte, straks mister køretøjet.

Mediet advarer:

'Denne lov er De nødt til at kende. De beslaglagte biler bliver senere solgt, og så flyder pengene i den danske statskasse.'

I juli kunne Ritzau fortælle, at loven om vanvidsbilisme har ført til beslaglæggelse af cirka 2000 køretøjer.

Hundredvis af biler beslaglagt som følge af vanvidsbilisme er blevet solgt på auktion, og auktionerne giver millioner i statskassen.

Helt konkret er 308 beslaglagte biler blevet solgt og har indbragt en pris på 16,3 millioner kroner - i gennemsnit knap 53.000 kroner per solgte bil.