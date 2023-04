Kritikken blev simpelthen for meget. Nu melder firmaet Absolut Company, at det ikke vil genoptage eksporten af dets luksusmærke Absolut Vodka til Rusland.

Det sker ikke mindst af hensyn til de ansatte.

»Vi kan ikke eksponere dem for massiv kritik i alle dets former,« skriver selskabets øverste chef, Stephanie Durroux, i en udtalelse på Absoluts hjemmeside.

Det fremgår ikke, om eksportstoppet også gælder ejerselskabet Pernod Richards øvrige produkter. Det skriver den norske hjemmeside borsen.dagbladet.no

Absolut Vodka sælges nu i flere forskellige versioner. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Absolut Vodka sælges nu i flere forskellige versioner. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Den 11. april stod det klart, at Absolut Company ville genoptage eksporten til Rusland. Det sagde de selv i en udtalelse.

Beslutningen blev mødt med skarp kritik fra flere kanter. Flere steder har også indstillet salget af selskabets produkter som en protest mod beslutningen.

»Jeg tror, at vældigt mange forbrugere synes, at det er god opførsel, sagde statsminister Ulf Kristersson i en kommentar.

Han måtte erkende, at selskabet ikke gjorde noget ulovligt i at ville genoptage eksporten til Rusland.

Absolut Vodka i Systembolaget i Stockholm i december 2007. Foto: SVEN NACKSTRAND Vis mere Absolut Vodka i Systembolaget i Stockholm i december 2007. Foto: SVEN NACKSTRAND

Men han understregede alligevel, at hvert enkelt selskab har et individuelt ansvar, som forbrugerne venter, at de lever op til.

I løber af tirsdagen kom der meldinger fra kornproducenter om, at de overvejede at standse leverancerne til vodkaproducenten.