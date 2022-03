Roman Abramovich er tirsdag til stede ved forhandlingerne mellem Ukraine og Rusland i Tyrkiet.

Det oplyser to kilder til nyhedsbureauet Reuters. Det viser også billeder fra mødelokalet (se længere nede i artiklen).

Det sker efter, at der mandag dukkede en historie op om, at den russiske oligark tidligere skulle have vist symptomer på forgiftning, da han havde deltaget i lignende forhandlinger.

Det var blandt andet Wall Street Journal, der kunne berette, at Roman Abramovich og to højtstående ukrainske embedsmænd efter forhandlinger i begyndelsen af marts skulle have fået røde øjne og tårer i øjnene.

Turkish President Tayyip Erdogan addresses Russian and Ukrainian negotiators before their face-to-face talks in Istanbul, Turkey March 29, 2022. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. Foto: MURAT CETINMUHURDAR/PPO Vis mere Turkish President Tayyip Erdogan addresses Russian and Ukrainian negotiators before their face-to-face talks in Istanbul, Turkey March 29, 2022. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. Foto: MURAT CETINMUHURDAR/PPO

Ifølge kilder skulle hud ligeledes være begyndt at skalle af fra hænder og ansigt.

I sidste uge bekræftede Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov, at Roman Abramovich tidligere har været med i samtalerne mellem parterne, men sagde samtidig, at det ikke længere var tilfældet.

Det har også været fremme i flere medier, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, specifikt skulle have bedt om, at den særdeles velhavende russiske skulle være en del af forhandlingerne. Og at det skulle være blevet godkendt af den russiske præsident, Vladimir Putin.

Nu er den snart tidligere ejer af fodboldstorklubben Chelsea altså tilsyneladende tilbage ved forhandlingsbordet.

Delegationerne fra Ukraine og Rusland mødes i Istanbul, hvor de også indledningsvist har mødtes med den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

