Den 72-årige tyske forretningsmand Peter Griesemann var manden bag styretøjet i det lille privatfly, der søndag aften styrtede ned i Østersøen.

Det skriver flere tyske medier som Express og Bild.

Han var på vej hjem fra Spanien med sin 68-årige hustru Juliane, sin 26-årige datter Lisa og hendes kæreste Paul.

Alle formodes at være omkommet, da det 14 meter lange Cessna 551-fly styrtede i havet ud for Letlands kyst klokken 19.44.

Peter Griesemann blev 72 år. Foto: Kölner Karneval

Peter Griesemann var en succesfuld forretningsmand, der gjorde forretninger over flere forskellige brancher. Men han var også en »passioneret pilot«, der havde sit eget flyselskab, Quick Air.

Derfor var det også naturligt, at han ofte selv fløj familien til og fra familieture.

Søndag gik noget dog tilsyneladende galt kort efter afgang fra spanske Jerez, da der kom en melding fra flyet om trykproblemer. Siden var der ikke flere livstegn.

Det kunne ifølge Bild tyde på, at alle ombordværende hurtigt herefter mistede bevidstheden. For datteren Juliane, der selv er uddannet pilot, overtog efter alt at dømme på intet tidspunkt styrepinden.

Mediet skriver, at de kampfly, der inspicerede Cessna 551-flyet fra luften, ikke kunne se nogen personer i kabinen eller cockpittet.

Derfor fortsatte flyet sin 'spøgelsestur' videre mod nord. Også forbi lufthavnen i Köln, hvor det efter planen skulle være landet, indtil det styrtede ned i Østersøen.

Peter Griesemann var en kendt skikkelse i den tyske by, hvor hans koncern havde sit hovedkontor. Ikke mindst fordi han i årevis har været dybt involveret i det traditionsrige karneval i Köln.

'Som iværksætter og karnevalsdeltager ydede han et væsentligt bidrag til at forme denne Kölnertradition i årtier,' som karnevalet mandag skriver i et mindeord på Facebook.

Peter Griesemann (tv.) bliver her ærespræsident for Blaue Funken. Foto: Blaue Funken

Samtidig var Peter Griesemann også dybt involveret i en af de ældste karnevalsgrupper, Blaue Funken, hvor han var ærespræsident.

'Hans hjerte bankede for karnevalet og for de mennesker, som blev bundet sammen af begivenheden. Vores tanker går til familien Griesemann, som vi ønsker megen styrke i denne svære tid,' skriver Kölnerkarnevallet.

Ifølge det svenske medie Aftonbladet er der mandag morgen blevet fundet en vragdel i området, som menes at stamme fra det forulykkede fly.

»Vi har sendt den til eksperter, som skal se på, hvad det er, og finde ud af, om det kommer fra flyet,« siger Liva Veita, talskvinde fra den lettiske marine.