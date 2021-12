Sagen blev henlagt i 2015, men så stod kusinen frem med en meget genkendelig historie.

En fortælling fra en 15-årig pige fik i 2013 en sundhedsplejerske til at indberette en bekymring til politiet.

Pigen havde nemlig fortalt, at hendes bedstefar havde forgrebet sig på hende - flere gange over mange år, skriver norske TV 2.

Det fik dengang politiet til at efterforske sagen. Men efter et års tid blev den henlagt på grund af manglende beviser.

Fire år senere var der dog anledning til at kigge på sagen endnu en gang, da en kusine til den 15-årige pige kunne fortælle samme historie om sin bedstefar.

En historie der nu har resulteret i en dom på seks års fængsel til pigernes 70-årige bedstefar.

For den ene pige begyndte overgrebene i 2004, da hun overnattede hos sine bedsteforældre, frem til 2013, hvor sundhedsplejersken fik det at vide.

Den anden pige oplevede et lignende overgreb i 2010, da hun var seks år.

Og selvom hun beskriver overgrebet som 'fælt', så var det først otte år efter i 2018, hvor hun lærte om seksuelle overgreb i skolen, at hun forstod, at bedstefaren havde gjort noget forkert.

Bedstefaren har gennem hele sagen afvist anklagerne.

Han mener, at den første pige er ude på at få hævn mod ham, mens han hævder, at hændelsen med den anden pige slet ikke er sket, ellers må han have gjort det i søvne.

Udover de seks års fængsel er bedstefaren dømt til at betale erstatning på henholdsvis 200.000 og 90.000 norske kroner til de to piger.