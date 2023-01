Lyt til artiklen

Døde der 600 ukrainske soldater ved et missilangreb i Kramatorsk i det østlige Ukraine, eller døde der i virkeligheden ikke en eneste?

Det er Rusland og Ukraine meget uenige om.

Førstnævnte nation kom søndag med nyheden om, at de med missiler havde ramt et bygningskompleks i Kramatorsk, som husede ukrainske styrker. Et angreb, som de altså påstår skulle have kostet 600 soldater livet.

Men ifølge Guardian afviser borgmesteren i byen, at det russiske angreb, som fandt sted denne weekend, skulle have haft så voldsomme konsekvenser. Ja, faktisk siger han, at ikke engang så meget som én person har mistet livet i angrebet.

Denne påstand understøttes af nyhedsbureauet Reuters, som har sendt to af deres journalister ud til de bygninger, som russerne mener er ramt.

Ingen af bygningerne så ud til at være blevet ramt direkte af missiler eller for den sags skyld være voldsomt beskadiget udover det, der kan forventes i en krigszone. I den ene bygning var ruderne baldret. Journalisterne fandt krateret fra missilnedslaget omkring 50 meter derfra.

Der var heller ingen tegn på, at soldater skulle have boet der, ligesom de heller ikke så nogen lig eller blodspor.

Ingen andre ukrainske myndigheder har indtil videre udtalt sig om angrebet, som fra russisk side er blevet kaldt en hævnaktion for et at ukrainsk angreb nytårsdag.